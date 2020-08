Fitness på grønsværen

FFK tilbyder fodbold-fitness for kvinder og motionshold for herrer

Fodbold fitness for damer, er træning, der kombinerer fodbold- og fitnessøvelser. Her er det tekniske niveau med en fodbold fuldstændig ligegyldigt. Til fodbold fitness kan alle være med og FFK står klar til at tage godt imod alle, der møder op på dagen.

" Vi håber, at så mange som muligt vil kigge forbi til en sjov træning med sved på panden, og opfordrer alle til at tage venner, familiemedlemmer, naboer eller kolleger under armen", siger Martin Holm Jensen fra FFK's bestyrelse og Lilian Holm Jensen der er instruktør for damerne supplerer: "Vi lover at det både bliver sjovt og udfordrende, vi har allerede tyvstartet lidt, og sat holdet igang, med langt flere fremmødte, end forventet".

Det foregår hver Mandag klokken 17.30 til 18.30 på anlægget på Sportsvej og holdet er for kvinder over 18 år. Det er ikke nødvendigt at investere i fodboldstøvler eller andet udstyr, der kan sagtens spilles i almindelige kondisko. Ligesom formen heller ikke spiller nogen rolle.

Motionshold for herrer

Ligeledes starter Frederiksværk Fodbold Klub et motionshold op for herrer over 18 år.

Her lyder første fløjt onsdag 2. september kl. 19-20.30. Der bliver en fælles opvarmning, og herefter spilles bold, til to mål, hvor alle kan være med. Her sigter FFK både efter dem, som ikke har eller spillet meget bold, men også dem som blot kommer og er med, i den tid, de nu kan klare.

"Det er tidsmæssigt krævende for mange at skulle både træne og spille kampe hver uge, derfor prøver vi nu tiltaget, med blot at træne én gang om ugen, for at få det hyggeligt og have godt samvær, omkring fodbolden", fortæller Nikolaj Brandt Babiel, som er instruktør på det kommende herrehold.

Arrangementet afholdes som en del af Bevæg dig for livet-fodboldsamarbejdet mellem DGI og DBU.