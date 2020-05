Fire dages jazz-fest

Og allerede nu er salget til god traditionsrig begivenhed i gang - Halsnæs Jazzfestival. Med et fantastisk line-up er Gjethuset i salg med fire fantastiske koncerter fra d. 17. -20.september. Det er muligt til en fordelagtig pris at købe en partout-billet til alle fire koncerter – Men publikum kan også købe billetter til hver enkelt koncert.

I takt med at der så småt åbnes op for en nogenlunde normal hverdag, så er Gjethuset nu også i gang igen.

Festivalen indledes som nævnt med Uffe Steen Trio og Vestbo Trio. Her garanteres et musikalsk overflødighedshorn med instrumental musik i særklasse – med guitaren i centrum.

Solpplade på dansk

Caroline Henderson opleves lørdag aften med start kl. 20.

Det er 25 år siden Caroline Henderson debuterede som solist med albummet ’Cinemataztic’. Hun har netop udgivet sin første soloplade på dansk med titlen 'Den danske sang'.

På albummet blandes et akustisk udtryk med et elektronisk. Nogle af fortolkningerne er helt barberet ned og har et lyrisk nordisk jazzpræg. Andre har beats eller kor og symfoniorkester med i arrangementerne, som tilsammen danner en mosaik af et album.