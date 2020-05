Se billedserie På Snerlevej, Rønnevej og Syrenvej (foto) i Vinderød Enghave skal de almene boliger bl.a. have nye tage. Fotos: Kim Larsen.

Fire boligprojekter i Halsnæs fremrykkes

Boligaftale på Christiansborg med­fører 70 mio. kroner til fire renoverings­projekter i almene boliger i Halsnæs

Halsnæs Avis - 27. maj 2020

BOLIGRENOVERING Et bredt flertal på Christiansborg har aftalt at fremrykke grønne renoveringer af landets almene boliger for 18,4 milliarder kroner.

Det er projekter, som står på Landsbyggefondens venteliste, som nu bliver fremrykket, så der i år og i 2021 vil sættes gang i renoveringen af i alt 72.000 boliger.

Med de allerede programsatte renoveringer i 2020 betyder aftalen, at der nu er 30 milliarder kroner på vej fra Landsbyggefonden til renoveringer i den almene boligsektor over hele landet.

"Det kommer de mange lejere til gode, at de nu får moderniseret deres bolig, men de store investeringer betyder også, at vi kan være med til at skabe nye arbejdspladser i alle dele af landet", siger boligminister Kaare Dybvad Bek.

70 mio. ekstra i Halsnæs I Halsnæs fremskyndes fire renoveringsprojekter for i alt 70 mio. kroner. Hertil kommer et allerede planlagt projekt i Høje Tøpholm I for 12 mio. kroner fra Landsbyggefonden.

De fire projekter er:

Ullerupvænge (HAB), 32 boliger, 3 mio. kroner.

Degnebakken (HAB), 54 boliger, 3 mio. kroner.

Prøvestenen, Strandvejen Frederiksværk (Lejerbo), 56 boliger, 11 mio. kroner.

Halsnæs Ny Boligselskab, afdeling 2551 i Vinderød Enghave, 276 boliger, 53 mio. kroner.

Lathyrusvej og Vinderød Enghavevej:

Renoveringen omfatter bl.a. nye gavle med bedre isolering, renovering i badeværelser samt etablering af mekanisk ventilation. Hertil kommer at 1/3 af boligerne skal gøres ældreegnede.

Snerlevej, Rønnevej og Syrenvej:

Renoveringen omfatter bl.a. udskiftning og efterisolering af tage, renovering i badeværelser og etablering af mekaniske ventilation i alle boliger.

Hertil kommer at 1/3 af boligerne skal gøres ældreegnede.

Renoveringen af de 276 boliger i Vinderød Enghave ventes, ifølge Domea, at beløbe sig til ca. 150 mio. kroner.

Foruden støtte fra Landsbyggefonden, vil renoveringen blive finansieret af de henlæggelser, som er foretaget i afdelingen, samt hjemtagning af lån. Renoveringen vil medføre huslejestigninger.