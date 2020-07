Festival og glæde - set gennem linsen

I dag, lørdag 11. juli åbner Kældergalleriet i Torup op for den anden af i alt tre perioder med fotografier. Denne gang bliver galleriet propfuldt med hele 11 udstilleres værker. Udstillingen er opdelt i to afdelinger - med hvert sit tema.

Himmelstorm gennem årene

'Himmelstorm' et titlen på fotoudstillingen af Birgitta Steen.

I år skulle musikfestivalen Himmelstorm i Torup have holdt 10 års jubilæum.

Kældergalleriet inviterede derfor Birgitta Steen til at udstille.

Nu er festivalen aflyst, men musikken og fællesskabet lever i allerhøjeste grad i Birgittas fotos. Hun har haft kameraet med sig og fotograferet festivalen gennem alle årene.

Derfor kan publikum glæde sig til at opleve Birgittas blik på festivalen - og glæde sig til næste år, hvor Himmelstorm forhåbentlig genopstår.

Birgitta Steen er oprindeligt uddannet fotograf i Sverige og har senere blandt andet arbejdet som presse- og reportagefotograf for Polfoto fra 1990'erne. Som erfaren, anerkendt kunstner, illustrator og underviser har Birgitta Steen igennem tiden desuden arbejdet med en bred vifte af udtryksformer ligesom hun har været meget udstillingsaktiv.

Kældergalleriet har også mange gange haft fornøjelsen af at vise værker af Birgitta Steen, der er bosat i Torup. Birgitta Steen er medlem af Halsnæs Fotoklub.