Femkløver med fart på

"Jeg kan dårligt få mine arme ned, det var virkelig en flot præstation som vi kan være stolte af, vi er jo bare nogle glade amatører".

Formand for Frederiksværk Motions Cykel Klub Torben Snowman havde de store superlativer fremme, at han og fire klubkammerater i tirsdags deltog i et holdløb i Holbæk ved Tuse Næs.

Femkløveret Rene W. Andersen, Rolf Møller Hansen, Michael Thomsen, Gitte Bille og Torben Snowman var på forhånd seedet i den tunge ende blandt de 39 deltagende hold, men det lokale femkløver havde super-ben denne aften og cyklede en 7. plads hjem. Torben Snowman fortsætter: