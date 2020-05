Michael Thomsen (V): "Det er et fantastisk flot projekt, som jeg ser meget frem til at få realiseret."

Halsnæs Avis - 01. maj 2020

SKOLEBYGGERI "Jeg er meget glad for, at vi nu kan skrive kontrakt på en helt ny skole i Frederiksværk. Det er et fantastisk flot projekt, som jeg ser meget frem til at få realiseret," udtaler Michael Thomsen, Venstres borgmesterkandidat.

"Det har været utroligt spændende at være en del af dommerkomiteen og dermed vælge hvilket et af de fire projekter, som nu skal bygges. Det bliver en virkelig fed skole for elever og medarbejdere, og et stort aktiv for Halsnæs," siger Michael Thomsen, som lige minder om, hvem det fik den gode idé:

"Det er snart tre år siden, at jeg på Venstres vegne foreslog, at det eneste rigtige var at bygge en ny skole. Trods en del modstand i starten, så endte de røde partier også med at være enige med Venstre i, at det var den rigtige løsning. Derfor er det virkeligt glædeligt, at vi nu er kommet så langt, at der kan skrives kontrakt på den nye skole."