Farlige situationer: Løftet pegefinger til trafikanter

"DU MÅ IKKE KØRE GENNEM AFSPÆRRINGEN VED PEDER FALSTERS VEJ," står der med store typer i et opslag på Halsnæs Kommunes facebookside, for det er tilsyneladende ikke alle trafikanter, der har fattet at indkørsel forbudt-skilte rent faktisk betyder indkørsel forbudt.

I opslaget er der high fives til alle de trafikanter, som følger reglerne, mens andre får en løftet pegefinger. Udskiftningen af vejbroen og andet arbejde ved Nordtorvet vil vare nogle måneder frem, og til trods for skiltning og afspærring på Peder Falstersvej, kører bilister og cyklister alligevel videre, hvilket fører til farlige situationer, fortæller arbejdsmænd på stedet:

"Det giver farlige situationer både for borgerne og arbejdsfolkene, og så forsinker det arbejdet, når de skal bruge tid på at forholde sig til trafikanter på afveje. Så lad os endnu engang skære det helt ud i virtuel pap: Kun busser i rute og redningskøretøjer må bruge den anviste sluse.Det ville være så ærgerligt for den gode stemning at bringe politiet ind i billedet, så lad os nu få de sidste med. Så kan arbejdet blive gjort færdig til tiden, uden nogen kommer til skade.Hvis du kender nogen, der plejer at færdes ad Peder Falsters Vej, så "tag" gerne ham eller hende," slutter opslaget.