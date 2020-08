Flåter kan overføre både Borrelia og TBE-virus. I modsætning til Borrelia, så overføres TBE-virus straks ved flåbiddet. Men det er stadig vigtigt at fjerne flåten hurtigst muligt, da mængden af overført virus kan have betydning for, hvor svære symptomer man får. Arkivfoto: AdobeStock.

Farlige flåter: Tre nye smittetilfælde med TBE

"'Det er en kæmpe opgave at lede efter TBE i en villahave. Her vil kun være få flåter i modsætning til i skove, hvor rådyrene sørger for, at der er flåter i tusindvis. Selv i et hot spot er det trods alt kun få af flåterne, der bærer TBE, så at finde bare én TBE-bærende flåt i et villakvarter er næsten umuligt, " siger René Bødker.