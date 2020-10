Er man i tvivl kan man altid ringe 114 for at få bekræftet, at det er politiet der har ringet

Falsk betjent ringede til borgere

Flere borgere i Nordsjælland blev torsdag formiddag ringet op af en mand, som påstod, at han ringede fra politiet. Manden fortalte, at man havde fundet borgernes navn på en hacking-liste og derfor gerne ville komme ud til borgerne for at stille nogen spørgsmål.

Giv aldrig oplysninger

Heldigvis lod ingen af borgerne sig narre til at give oplysninger om, hvornår de var hjemme, men kontaktede i stedet politiet.

Nordsjællands Politi opfordrer til, at man aldrig giver oplysninger til personer, som man ikke er sikker på, hvem er.

Bliver man ringet op af en person, som udgiver sig for at være fra politiet, bør man bede om vedkommendes navn og ringe til 114 for at få bekræftet, at det er politiet, som har ringet.