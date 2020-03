Færdigt arbejde: Mere plads foran Melby Kirke

Det er firmaet JKJ Brolægning som har stået for det omfattende arbejde, og som mandag morgen kunne sige 'færdigt arbejde'. Noget hurtige end beregnet, men godt vejr og det at der ikke har været nogle tjenester i kirken, som der skulle tages hensyn til, gav brolæggerne perfekte vilkår.

Mandag morgen, i det smukkeste solskinsvejr, blev der sat et foreløbigt punktum for den renovering af Melby Kirkegård, som har stået på i nogen tid.

Derefter er der opsat en meget flot brostenskant af gamle og forskellige rødlige brosten. Oven på denne kant er der lagt en fin stenflade, til at sidde på når der er brug for det.

Belagt med slotsgrus

Ligeledes er gangstierne omkring arealet blevet belagt med slotsgrus, som er bedre at færdes på, såvel til fods som for kørestols og rollator brugere.

Stedet er ligeledes blevet betragteligt lettere at vedligeholde for kirkegårdens leder Anja Gade Steffensen og hendes gravermedhjælper Danielle Jørgensen.

"I Kirke og Kirkegårdsudvalget er vi meget glade for det arbejde som er blevet udført. Jeg kan derfor, på hele menighedsrådets vegne, være rigtig glad for at kunne aflevere dette arbejde der nu er udført, som er en del af en større renovering af kirkegården, som er planlagt for de kommende år", fortæller Gunner Husted fra Melby Sogns Menighedsråd.