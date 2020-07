Få dit eget COVID-19 pas med på rejsen

I flere lande er det en betingelse for karantænefri indrejse, at man er testet negativ for COVID-19

Flere lande kræver en negativ coronatest som betingelse for karantænefri indrejse

Halsnæs Avis - 12. juli 2020

Det er nu muligt at hente et COVID-19 pas, hvis du skal ud og rejse har brug for at kunne dokumentere en negativ test for COVID-19. Flere lande har for at begrænse smitten med COVID-19 indført rejserestriktioner, og det kan i nogle lande være en betingelse for karantænefri indrejse, at man er testet negativ for COVID-19. Skal du ud at rejse til lande i udlandet, hvor der i forbindelse med ankomsten kræves dokumentation for en negativ COVID-19-test (pcr-test), er det muligt at få foretaget en test inden afrejsen fra Danmark i Testcenter Danmark, så der kan medbringes dokumentation på rejsen.

Opdaterer rejsevejledningerne ”Danmarks grænser åbner mere og mere op, og i samme takt opdaterer vi løbende rejsevejledningerne for både erhvervsrejsende og danskere, som skal på ferie i udlandet.

Flere steder vil man kunne møde et krav om at kunne dokumentere en negativ COVID-19 test, og med det nye COVID-19-pas har vi nu et digitalt tilbud til danskere, som har brug for at kunne medbringe en officiel dokumentation for test på deres rejse”, siger sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke.

Download og print Det er gratis at hente et COVID-19 pas efter man har fået foretaget en covid-19 test. Du kan hente COVID-19 passet ved at logge ind på sundhed.dk med NemID og gå ind under ”Dine sundhedsdata”. Du kan se, downloade og printe dit COVID-19-pas, lige så snart laboratoriet har analyseret din prøve og frigivet svaret. COVID-19-passet vil kun være muligt at se, downloade og printe, hvis prøven er negativ og ikke er ældre end syv dage. COVID-19 passet er i første omgang tilgængeligt for voksne over 18 år med bopæl i Danmark, men skal man ud og rejse med børn, er det fra midten af juli 2020 også muligt at downloade et COVID-19-pas for børn.

Passet kan hentes på sundhed.dk af forældrene eller af børn over 15 år med NemID.

Særlige regler Det er vigtigt at være opmærksom på, der kan gælde særlige regler om test og testdokumentation i nogle lande, og der kan forekomme ændringer i disse regler med kort varsel. Nogle lande kræver fx, at man benytter deres nationale formular for testresultatet og får den underskrevet af en læge.

Det anbefales, at man som rejsende altid orienterer sig om de gældende regler på den danske ambassades hjemmeside i pågældende land.