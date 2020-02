William Karstensen og Marcus Sørensen demonstrerer god gammeldags 'trillebør-race'. Foto: Thomas Quvang

FFK'ere i brydelære

Fodboldtræningen foregik indendørs hos AK Heros

Halsnæs Avis - 13. februar 2020 kl. 07:07 Af Thomas Quvang Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

"Jo tak, jeg har det fint nok, men alt i min krop gøre bare ondt". Der var rigtig mange fodboldspillere fra FFK der onsdag morgen vågnede op med ømhed overalt og en krop der havde mere end svært ved at komme i gang.

Træning uden bold Grunden var ganske simpel - tirsdagens fodboldtræning for FFK's seniorer bød på en løbetur fra klubhuset på Magleblik ned til Syrevej, nærmere bestemt AK Heros klublokale. Her ventede brydeformand Michael Ingel med 1½ times fysisk træning, en aften med træning uden bold, men hvor samtlige muskler i kroppen fik en tur. Halsnæs Avis var med på sidelinien og kunne med selvsyn konstatere, at denne træningsseance ikke var for de små teknikkere med kælen boldfølelse og evnen til at få andre til at løbe for sig. Det var lige på og rå muskelkraft for fuld udblæsning.

'Cirkel-træning' De kække bemærkninger forsvandt da også som dug for solen, efterhånden som Michael Ingel tæskede fodbolddrengene igennem med en solid gang fysisk brydetræning. Allerede efter opvarmningen var der træthed at spore hos fodboldspillerne efter en lang vinterpause og efterfølgende opstart for blot to uger siden. Og den afsluttende 'cirkel-træning' med 20-25 forskellige fysiske øvelser af 30 sekunders varighed, uden pauser vel at mærke, den var med til at kvæle enhver fodboldspillers lyst til at dyrke brydning i fritiden. Det var hårdt, meget hårdt.

Idé til træningspas "Jeg har været hernede hos Heros i forbindelse med en polterabend, og her fik jeg idéen til at drengene skulle starte sæsonen op med et par fysiske træningspas", fortalte 1. holdstræner Peter 'Bomber' Hansen som selv var i træningstøjet og fulgte med så længe kræfterne rakte. Tirsdagens seance viste med al tydelighed, at foreningerne i kommunen kan bruge hinanden på tværs af idrætsgrenene, det bliver bare gjort alt for sjældent: "Vi har gjort det enkelte gange, hvor blandt andet Team Arresø´s kvinder har været hernede til fysisk træning, men det sker ikke så tit, lidt ærgerligt, for det er en anderledes og sjov træningsaften", lød det fra Michael Ingel. Om der bliver 'betalt' tilbage med brydere til fodbold og skudtræning - læs 'stå i mur' - senere på sæsonen vides i skrivende stund ikke.