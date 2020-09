FFK vandt med tenniscifre

Fire kasser af Magnus Avnsbo da bundholdet Kvistgård fik et 'æg'

Frederiksværks 1. hold i Serie 3 udbyggede sejrsstimen til seks kampe, da Kvistgård lørdag eftermiddag blev sendt hjem fra Frederiksværk med et 0-6 nederlag.

Der var klasseforskel på dagen, hvor forskellen på top og bund i rækken blev udstillet. Blot 26 sekunder skulle der gå før gæsternes keeper skulle pille den første bold ud af egne netmasker. Assistkongen Christian Konradsen lagde en perfekt bold til Magnus Avnsbo der iskoldt lagde bolden i kassen.

Herned var tonen sat for en Frederiksværk opvisning af sprudlende angrebsspil samtidig med, at defensiven ikke gav nogle chancer væk til et frustreret Kvistgård mandskab. Inden der var gået 25 minutter, havde Magnus Avnsbo og Andreas Gaddrup udbygget føringen til 3-0 og FFK tog foden lidt af gaspedalen frem mod pausefløjtet.