Et stykke af kanalen tørlægges

Fra tirsdag og seks måneder frem vil en bid kanalen være uden vand i forbindelse med anlægsarbejdet ved Peder Falstersvinget og Nordtorvet

FREDERIKSVÆRK En bid af kanalen ved Allégade vil i de næste seks måneder være uden vand. Det sker som led i anlægsarbejdet med Stålsat By i Frederiksværk, skriver Halsnæs Kommune på sin hjemmeside.

Fra 1. september til senest 15. marts 2021 vil en del af kanalen i Frederiksværk være uden vand. Som led i arbejdet med at byforskønne Nordtorvet og Krudtværksområdet er det nemlig nødvendigt at tørlægge den del af kanalen, som løber mellem Krudtværket og starten af Allégade.

I de kommende seks måneder vil du derfor kunne opleve et noget anderledes bybillede med en udtørret kanal på strækningen.

Vandlukningen vil i kortere perioder betyde risiko for lugtgener fra de organiske materialer i kanalbunden.

Ålepassage ved Turbinehuset Der skal anlægges to nye broer over kanalen, en bred siddetrappe ved Nordtorvet samt kanalkanter i siderne. Dette arbejde skal i tørre omgivelser.

Naboer, handelsliv og grønne foreninger er orienteret om vandlukningen, som sker efter aftale med Naturstyrelsen, der ejer Arresø Kanal.

Naturstyrelsen har vurderet, at vandafledning fra Arresø i denne periode kan ske via stemmeværket ved Turbinehuset, som er det primære reguleringssted.

Kanalsystemet er et vigtigt vandringssted for ål. Derfor har det været vigtigt at sikre ålenes frie vandring mellem Roskilde Fjord og Arresø, imens tørlægningen står på. Fiskeristyrelsen har godkendt lukningen, da der er passage for ålene ved Turbinehuset.

Det vurderes ikke, at lukningen vil have betydning for øvrige arter i kanalen.

Vandkasse holdes fugtig Arresø Kanal er fredet og udpeget som et fredet fortidsminde. Det er vigtigt at sikre, at der ikke opstår skader på kanalen under tørlægningen.

Især vandkassen på Krudtværksmuseet er sårbar over for udtørring. Derfor er der indgået aftale med Industrimuseet Frederiks Værk om, at de holder vandkassen fugtig i tørre perioder.

På grund af kanalens status som fredet fortidsminde vil der være arkæologisk overvågning i anlægsperioden.