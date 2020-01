Ensomhed er en hård nød at knække

HALSNÆS Når en ældre borger ikke længere selv kan klare alt, så skal kommunen træde til med f.eks. hjælpemidler eller hjemmehjælp. Men er det ensomhed, der trykker, så har den ældre ikke krav på nogen hjælp.

"Juridisk er ensomhed ens eget problem, det har man ikke ret til at få hjælp med. Men ensomhed er et stort problem, det er synd for den enkelte, og det er direkte farligt for helbredet," fortæller Jakob Bovin, leder af Visitationen i Halsnæs Kommune, og fortsætter:

"Når ældre kontakter Visitationen, har vi mulighed for at tilbyde hjemmehjælp eller hjælpemidler. Men vi har hidtil ikke kunnet hjælpe med andet end rådgivning, hvis ensomhed er et problem. Det forsøger vi nu at gøre noget ved i et projekt, vi kalder 'Den Runde Firkant'. Det går ud på at få to forskellige verdener til at mødes: Den 'firkantede' kommunale verden med regler og paragraffer, og den mere runde verden, det frivillige arbejde, som drives af lyst."

"Vi har i Visitationen kontakt med en masse ældre, som har brug for hjælp. Men hvis problemet er ensomhed, kan det ikke løses med en rollator eller hjemmehjælp. Frivilligverdenen er god til at skabe ægte nærvær, derfor har vi startet et samarbejde med Paraplyen og Frivilligcenter Halsnæs. Sårbare ældre har sjældent selv overskud til at opsøge sådanne fællesskaber, men det kan Visitationen nu hjælpe med. Vi tager den ældre i hånden og følger med de første skridt på vejen til et fællesskab med andre," fortæller Jakob Bovin.