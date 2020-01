Endelig på tavlen

Efter 12 kampe på stribe med lutter nederlag kunne Team Arresøs kvinder i Kvalrækken endelig glæde sig over at få fjernet nullet i tabellen søndag eftermiddag. Hjemme i Frederiksværkhallen blev det til en deler med Gladsaxe HG. Kampen endte 17-17 efter 10-10 ved pausen.

Panikskud sikrede uafgjort

Som tallene fortæller så var meget tæt og vanvittigt spændende hele vejen igennem. Team Arresø kan med rette ærgre sig over, at det ikke blev en sejr, men omvendt skal man være lykkelig for et point, når udligningen til slutresultatet først blev flækket i kassen med fem sekunder tilbage.

I den hektiske slutfase havde Team Arresø afgørelsen i egne hænder, men det kostede dyrt at to straffekast blev brændt i de sidste minutter. I stedet var det gæsterne der med et halvt minut tilbage bragte sig i vinderposition, da de scorede til 17-16.

I de sidste sekunders kaos lykkedes det Maria Quvang at udligne med et 'panikskud' langt udefra mellem venner og fjender.

Jubelen over det ene point var heldigvis større end ærgrelsen over, at det ikke blev en sejr.