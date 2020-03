Hackere satte midlertidig stopper for online-undervisningen i dag. Modelfoto

Artiklen: Elevernes online-undervisning udsat for hackerangreb

Elevernes online-undervisning udsat for hackerangreb

I øjeblikket er skoleeleverne sendt hjem og bruger dagene på fjernundervisning, men tidligere i dag har de haft problemer med at komme ind på de digitale undervisningssider med Unilogin, som er et id for tusinder af elever, forældre og medarbejdere i landets undervisningssektor og giver adgang til f.eks. skoleopgaver, skole-hjem-kontakt og administrationsløsninger.

Systemet har været ramt af hackerangreb, oplyser Halsnæs Kommune i den daglige Covid-19 opdatering og henviser til udmeldinger fra Børne og Undervisningsministeriet, der oplyser at systemet igen er normaliseret efter et overbelastningsangreb, hvor hackere har bombarderet systemet med adgangsforespørgsler.

Her i eftermiddag skulle systemet atter køre normalt, så børnene igen kan lave online-opgaver, men ministeriet og det statslige center for cybersikkerhed holder øje med udviklingen og risiko for eventuelle nye angreb.