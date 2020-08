Eksporteventyr startede med et skur på havnen

”Til bestyrelsen for Hundested Havn! Jeg skal hermed anmode Bestyrelsen om, Tilladelse til, fra mit skur paa Havnen at drive Handel med Fisk. Med Højagtelse O.V. Jørgensen” 31. august 1935.

Sådan skrev Otto Verner Jørgensen til bestyrelsen for Hundested havn for 85 års siden.

Dette blev starten på Hundested Fiskeexport, som nu kan fejre 85-års jubilæum. Virksomheden plejer at fejre den slags mærkedage, men det sker ikke her i coronaåret 2020.

Hundested Fiskeexport har dog kreeret et julblæumsskrift, der tager sin begyndelse ved Otto Verner Jørgensens ankomst til Hundested i 1919 som sergent på Lynæs Fort , og han havde med de soldater at gøre, som var med til at bygge Spodsbjerg Batteri. Disse soldater blev hentet fra hele landet, fordi de havde forbrudt sig mod disciplinen, så det blev nærmest et straffekompagni. Det hed dengang Kystdefensionen og omfattede alle kystforter.

To år senere hjalp O.V. Jørgensen til som eksportør i Salgsforeningen, og han fik foden inden for i branchen.

Fiskeriets vanskelige år sidst i 20´erne og 30´erne krævede en mand med indsigt i forholdene, og her var O.V. Jørgensen den, der forstod at organisere salget, så fiskerne også fik noget ud af deres arbejde.

I 1935 begyndte han selvstændig eksportforretning til Sverige, Tyskland, England, Holland og Belgien – samt import af fisk og is fra Norge og Sverige her til landet.

Fisken blev primært transporteret med jernbanevogne. Fra Hundested var der forbindelse til København og Roskilde, hvorfra togene til hele Europa kørte videre.

Samtidig med at OVJ solgte fisk, havde han også en mindre tankstation ved den grønne garage på Amtsvejen. Her blev der solgt petroleum og benzin for BP og Wacumolie.

Fiskeeksportør O.V. Jørgensen fulgte med tiden, og der blev således opført et nyt pakhus i 1941. Samme år kom sønnen Børge med i firmaet efter endt købsmandsuddannelse. Han startede i Klintholm Havn, hvor filialen stadig eksisterer. I Klintholm lå en del Hundested både, der blev købt fisk fra. Under krigen var eksport til andre lande ikke muligt, så derfor gik fisken til Tyskland. Hvor det dog var en konstant udfordring at få den til at sende trækasserne retur, da de kunne bruges til brænde i det krigshærgede land. Men O.V. Jørgensen skrev på hver ordrer at kasserne skulle retur, ellers kom der ikke mere fisk.

I jubilæumsskriftet fortælles blandt andet om nogle strenge vintre under anden verdenskrig, men virksomheden slap igennem vanskelighederne, og i 1944 købte fiskeeksporten sin første lastbil - senere er mange flere fulgt efter. Under hele krigen rejste Børge nemlig rundt i hele Danmark for at modtage store mængder fisk. Der blev modtaget store mængder fisk på hele Sjælland, Øerne og Bornholm.

Eksport voksede

Eksporten lå stille i krigsårene, men derefter solgte OVJ igen fisk til hele Europa, og flåden af lastvogne voksede efterhånden. Den første Volvo med benzin og overgear, på 6 tons fik vi i starten af 1950´erne. Den var med højt lad, så der kunne sættes 12 kasser i højden.

I 1967 kom sønnesønnen Ole med. Ole kom allerede som 1-årig med sin far ud og køre. Han sad i sin barnevognskasse ved siden af Børge, når de kørte.

Grundlæggeren Ole Verner Jørgensen var helt frem til sin død i 1967 aktiv i virksomheden og efterlod sig et firma i rivende vækst i kraft af, at fiskeriet gik godt i en tid med stor lokal fiskeflåde. Dengang var der fiskeauktion i Lynæs. Der var 8-10 både samt bundgarn, og Hundested var en noget større fiskerihavn med ca. 70 fiskebåde i alle størrelser, og bl.a. sildefiskeriet var stort frem mod 1970erne.

I årene 1950-60 var der 16 bådehold i Hundested, der fangede sild og brislinger. Søndag og torsdag blev der afholdt auktion kl. 20.00 på den inderste kaj. De andre dage, også søndag, begyndte man den ene dag fra Hønsehuset, næste dag fra Salgsforeningen. En typisk aften var 900x20kg sild, som skulle være klar til aflæsning i færgen kl. 21.00. Derefter skulle der læsses 100-200 kasser brislinger, som skulle være i Roskilde inden kl. 24.00. Det gik herefter med ilgods-fragt, der var fremme i Padborg næste dag kl. 14.00. Var bådene ikke færdige med at losse, måtte Børge køre fisken til Kruså. Alt blev læsset i hånden enten ind i godsvogne eller op på lastbiler.

Fra 1960´erne begyndte man at fange mange rødspætter i Kattegat. De blev opbevaret i hyttefade. Om sommeren når vandet var varmt, måtte man slæbe hyttefadene ud til det grønne fyr uden for havnen. Børge måtte derfor ofte ud og hente rødspætterne ind kl. 2 om natten, for at de kunne blive pakket levende og sendt ud til kunderne næste morgen.

I 1970´erne kom der gang i tungefiskeriet, og det gamle fiskeri med ruser i fjordudløbet genoptaget. Der stod ruser fra havnen i Hundested og hele vejen til Rørvig. Det var dengang det eneste sted, hvor man fangede tunger i ruser.

Fiskeeksportens kontor blev passet af en og senere to kontordamer. Både Børges datter Inge og Oles kone Birgit hjalp i mange år til om aftenen med at lave fakturaer og papirer på fisken. Senere blev der udvidet med mere kontorplads og ekstra kontorhjælp.

Mulighed for flytning

I starten af 1970´erne udbyggedes med kølerum og fryserum bagved det gamle pakhus, med rum til at aflevere fisk i. Fisk der var færdigpakket og mærket kunne nu stilles og derefter køres ud af porten til bilerne. Derfra gik det stærkt med Ole organisation. Som Børge bemærkede solgte han fisk i kassevis mens Ole hurtig lærte at sælge fisk i læssevis.

I januar 1983 overtog firmaet driften af Køge Fiskeexport, som legede bygningen af Fiskesalgsforeningen for Køge og Omegn. I 1997 blev der opført en ny bygning med kølerum og isværk.

I 1988 opstod mulighed for at flytte ud på Sydhavnen mellem den gamle havn og Grenå-færgen.

"Vi havde da fået så mange lastbiler, at den gamle kaj ikke længere kunne klare de store biler. I november 1989 kunne vi så flytte ind i den store nye bygning. Her er der både køle-og fryserum samt værksted til vores biler. Ved siden af blev et nyt isværk opført."

Op gennem 1990erne blev flere fiskevirksomheder overtaget og nye afdelinger skød op, men i samme årti begyndte det at gå tilbage med torsk i Østersøen med mindre kvoter til følge, og omstilling til håndtering af sild gik i gang med indkøb af flere nye sorteringsanlæg.

"På denne tid havde vi anlæg både i Hundested, Køge, Klintholm og Gedser. Nu har vi mobilt sorteringsanlæg, som er bygget op på en trailer. Denne kan så flyttes hen til de havne, hvor silden landes. I 1994 manglede vi tit torsk og måtte derfor igen se på, hvad den gamle O.V. Jørgensen ville have gjort i den situation. Vi købte derfor nogle kvoter af de andre lande omkring Østersøen, så vi igen kunne sende vores både ud og fiske torsk."

OVJ-lastbilerne er kendt i det ganske land, og flåden var før oppe på 13 lastbiler med anhængere kørende i døgndrift, men i dag køres med otte lastbiler, samt et par mindre biler.

Generationsskifte

Gennem de seneste årtier har eksportvirksomheden øndret i rollefordelingen, da administrative byrde var blevet for stor til at Ole Jørgensen kunne klare det, og han ville helst fokusere på at købe og sælge fisk. Alt papirarbejdet måtte nogen andre klare. Derfor begyndte man i 2005 et generationsskifte, hvor Peter Grav og Henrik Mikkelsen bliver medejere. I denne periode blev der opkørt andel af andre virksomheder og grundlagt speditionsvirksomheden Nordcarrier.

Efter år 2000 var der stadig større udfordringer med reducerede kvoter og nedgang i fiskeriet.

"Derfor er forretningen løbende blevet tilpasset. Blandt andet med opkøb af ejerandele i Kimpex, Børge Tvilling, Finfisk, Bornholms Fisk. I 2019 fulgte et ny generationsskifte, hvor Henrik Mikkelsen og Peter Grav blev købt ud af Hundested Fiskeeexport. I stedet kom fjerde generation Mette Jørgensen ind i firmaet, som i dag igen 100% familieejet af Ole og Mette Jørgensen." De resterende virksomhedsandele og firmaer varetages i dag via et fælles selskab, som Peter Grav, Henrik Mikkelsen, Ole Jørgensen og Mette Jørgensen ejer i fællesskab.

Jubilæet skulle have været fejret med en store fest i Hundestedhallen for kunder, leverandører, fiskere og samarbejdspartnere, men dette er udskudt til 2021 på grund af corona-sitautionen. Dagen fejres derfor kun sammen med medarbejderne.