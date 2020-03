Ejerskifte i en corona-ramt tid

The Old Coffee & bagel Shop i Hundested skifter ejer, og Stine og Christoffer Baumgarten lukker ned lidt tidligere end planlagt, både på grund af coronatruslen og for at kunne knokle ekstra på med opbygning af deres nye diner på Hundested Havn.

Ny ejer i cafeen er Jane Hvirgeltoft, der tager springet fra forsikringsbranchen til selvstændig i The Old Coffee & Bagel Shop, der skal fortsætte i samme stil, dog med nogle veganske indslag på menukortet.

"Christoffer og jeg er tidligere kolleger, vi har holdt kontakten, og jeg har faktisk været lidt misundelig på hans og Stines job og succes med cafeen. Det var lige noget for mig, og nu kom chancen for at overtage deres café," fortæller Jane Hvirgeltoft.

"Jeg har altid været glad for at lave mad, jeg har levet vegansk nogle år, og vil gerne supplere sortimentet med nogle veganske retter, altså helt uden animalske råvarer. Ellers skal der ikke laves meget om, tænker jeg, da der er brug et sted, hvor man kan få bl.a. kaffe, kager og bagels. Det vil jeg fortsætte med," fortæller den nye ejer, som håber at coronatruslen endelig er drevet over, når The Old Coffee & Bagel Shop genåbner 1. april.