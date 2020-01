Se billedserie Mette Bentzen og Lasse Kristensen modtog Snedkerprisen i 2019 - Til maj flytter Egeværk fra Hundested havn til Helsingør Foto: MEW

Egeværk flytter til Helsingør

Egeværk fraflytter deres eksisterende værksted på Hundested Havn i det nye år. Stor travlhed og fysisk større projekter kræver mere albuerum – og det har det prisvindende snedkerværksted nu fundet i Helsingør.

Halsnæs Avis - 03. januar 2020 Af Thomas Quvang

Det virker som længe siden, at møbelsnedkerne Mette Bentzen og Lasse Kristensen åbnede det første Egeværk i et af de små, røde huse på Kajgaden tilbage i 2011. Det første værksted var på 46 m2 og madpakken blev spist på hjørnet af rundsaven. Efterspørgslen på fint træarbejde viste sig at være der, og inden længe blev værkstedet udvidet til det dobbelte. Den udvidede plads blev dog også hurtigt for trang for det prisbelønnede snedkerpar, der havde valgt at åbne eget værksted efter at have sagt farvel til deres fælles læreplads PP Møbler i Allerød. Byggeriet af den sorte bygning på Nordre Beddingsvej 24 gik i gang. Bygningen blev etableret i et fælles ejerskab med Hundested Havn, og Egeværk kunne i juni 2015 åbne det nye, større værksted med en af Hundesteds bedste udsigter.

Snedkerprisen Showroom var der også plads til og de nye naboer, glaskunstnerne Backhaus-Brown, blev hurtigt gode samarbejdspartnere. Siden er det gået slag i slag for Egeværk, der bare sidste år modtog Snedkerprisen på 150.000 kroner, havde værker med på over 10 internationale udstillinger, havde en velbesøgt soloudstilling i Gjethuset og deltog på adskillige udstillinger herhjemme. De leverede også en lang række møbler til spillefilmen 'Suicide Tourist' med Nikolaj Coster-Waldau i hovedrollen. En film, der blev optaget på et af Norges mest spektakulære hoteller, og som er blevet fremhævet gang på gang for dens visuelle univers og stilbevidsthed

Altoverskyggende behov Efterspørgslen har i løbet af de senere år flyttet sig fra mere traditionelle møbler til unikke skulpturer eller skulpturelle møbler. Og de store værker kræver mere plads; både i snedkerværkstedet og i showroom. Med de mange store projekter er behovet for meget mere plads blevet et altoverskyggende behov for Egeværk: ”Vi har brug for plads i værkstedet til at skabe de unikke værker – og vi skal kunne arbejde på flere forskellige projekter på samme tid”, forklarer Lasse Kristensen, og fortsætter: ”Og så har vores nyere fokus på unikaværker også øget behovet for en helt anden form for udstilling end det showroom, vi har nu. Vi skal have luft rundt om hvert værk og mulighed for at formidle tanker og proces bag hvert værk på en anden måde, end vi har mulighed for nu.”

Hver en sten vendt Egeværk har arbejdet på at løse det erkendte pladsproblem igennem de sidste to år. Først blev hver sten på Hundested Havn vendt, men her måtte Mette Bentzen og Lasse Kristensen konkludere, at havneområdet ikke kunne rumme et værksted, der matchede deres behov: ”Vi holder meget af det helt særlige miljø på Hundested Havn, og her har Egeværk jo trådt sine barnesko. Vi har derfor afprøvet flere forskellige løsninger, men har måttet se i øjnene, at det tætbebyggede område ikke kan bære det værksted, vi havde i tankerne. Så begyndte vi at se os om efter en location, der kunne, og det endte med at blive Helsingør. Det er med vemod, at vi siger farvel til Hundested Havn, men vi håber at afstanden til Helsingør ikke opleves som alt for stor, så vores mange gode kunder og venner i Hundested har lyst til at kigge forbi på vores nye adresse.”

Åbner til maj Søndag den 17. maj i år åbner det nye Egeværk på Industrivej 12 i Helsingør. Bygningen er på 850 m2, hvori der skal være både værksted og gallerirum. Bygningen skal istandsættes og indrettes til formålet i løbet af årets første måneder; en proces, der vil kunne følges på Egeværks Facebook-side.