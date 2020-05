Efter corona: Behov for ny turismestrategi?

Venstre mener derfor, at der er behov for at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget bør drøfte, om der er behov for en helt ny turismestrategi i Halsnæs Kommune som følge af de ændrede forudsætninger.

"Udvalget har til opgave at sørge for, at der går godt for erhvervsliv og for beskæftigelsen. Men her under coronakrisen har vi fået flere arbejdsløse og mange virksomheder har det rigtigt skidt ikke mindst inden for turismeerhvervet," fortæller Steen Hasselriis (V) og fortsætter: