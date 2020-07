Andelsgården Lerbjerggård i Melby er blandt de seneste LAG-modtagere: 625.000 kr. som støtte til etablering af et fælleshus under glastag til undervisning, kurser, foredrag, foreningskøkken og medlemsaktiviteter. Arkivfoto.

Send til din ven. X Artiklen: EU-aftale tænder håb lokalt Der er (måske) udsigt til flere penge til den såkaldte LAG-ordning, som har støttet mange lokale projekter i Halsnæs Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

EU-aftale tænder håb lokalt Der er (måske) udsigt til flere penge til den såkaldte LAG-ordning, som har støttet mange lokale projekter i Halsnæs

Halsnæs Avis - 23. juli 2020 kl. 14:24 Af Kim Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

UDVIKLING Den nye aftale om EU's genopretningsfond tilfører flere milliarder euro til udvikling af landdistrikter i EU-lande. Det åbner for nye muligheder i Danmark, vurderer Landdistrikternes Fællesråd, som håber, at regeringen vil booste udviklingen på landet ved at prioritere flere midler til de lokale aktionsgrupper (LAG-ordning).

EU's budget for de kommende syv år og en genopretningsfond ovenpå corona-pandemien ligger klar efter et længere forhandlingsforløb.

Som en del af genopretningsplanen tilføres 7,5 mia. euro til den europæiske landbrugsfond for udvikling af landdistrikterne.

"I lyset af corona-pandemien har vi mere end nogensinde før brug for at booste udviklingen på landet. Vi ved, at de projekter, der støttes igennem LAG-ordningen, fastholder eksisterende og skaber nye arbejdspladser, samtidig med at de fremmer bosætningen i området," siger Steffen Damsgaard, formand forLanddistrikternes Fællesråd.

- Jeg håber, at erhvervsminister Simon Kollerup vil gøre brug af de nye rammer fra EU og styrke én af de ordninger, der for alvor kan mindske de store forskelle, der fortsat er i et lille land som Danmark, siger Steffen Damsgaard.

Lokal glæde

Formanden for LAG Halsnæs-Gribskov, Peter Plant, glæder sig over, at LAG-ordningen fremhæves i forhold til udvikling af de danske landdistrikter:

"Det er dejligt, og på tide, at LAG-ordningen bliver fremhævet. Den er et udtryk for den grundlæggende tilgang, at lokale folk kender til lokale forhold og derfor er de bedste til at fremme lokal udvikling. Vi i LAG Halsnæs-Gribskov har i årevis støttet bæredygtige, lokale projekter. Og nu lægger både den danske regering og EU-Kommissionen vægt på, at vi skal støtte den grønne dagsorden og bæredygtig udvikling."

Den lokale LAG Halsnæs-Gribskov kæmper i øvrigt lige nu for at komme med i den kommende 7-års periode fra 2021.