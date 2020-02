EM for små fødder

Et stævne, hvor de små fodboldfødder fik lov at folde sig ud med bold og bander henover de to travle stævnedage.

Stævnet her havde så ekstra meget krydderi, da alle deltagende hold havde fået tildelt et land fra starten af stævnet, og derfra kunne folde sig ud med fantasifulde spillertrøjer og shorts. EM-stævnet bød derfor på mange klassiske opgør mellem alle de lande som skal spille om det rigtige EM-trofæ til sommer.

We are the Champions

Selvfølgelig blev hver eneste række indledt med fælles indmarch, og når vinderne af de respektive rækker skulle kåres foregik det selvfølgelig til tonerne af 'We are the Champions".

I en tid, hvor der bliver længere og længere mellem de traditionelle stævner i indendørs fodbold, så har Frederiksværk Fodbold Klub ramt plet med deres stævnekoncept - det var den forgangne weekend et tydeligt bevis på.