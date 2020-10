En ny buslinje i Frederiksværk skal køre fra Arresøparken over Frederiksværk Station til Karlsgave - foreløbig i tre år. Forbedret buskørsel var blandt Enhedslistens store ønsker til budgettet. Arkivfoto.

EL: Ny buslinje fra Arresøparken

Halsnæs Avis - 01. oktober 2020 kl. 12:40 Af Kim Larsen Kontakt redaktionen

BUDGETAFTALE "Vi har været rigtig glade for forhandlingsforløbet. Det er lykkedes borgmesteren at opnå enighed, hatten af for det. Vi er glade for budgettet, som giver et velfærdsløft til både børn og ældre," sagde Thue Lundgaard (Enhedslisten) på pressemødet, hvor budgetforliget onsdag eftermiddag blev præsenteret og underskrevet.

"For os har et af de særlige nedslagspunkter været de her busruter, der blev omlagt sidste år," fastslog Thue Lundgaard. Det kan ses i budgetaftalen, hvor der står:

"Vi indfører en ny buslinje i Frederiksværk, der går fra Arresøparken, over Frederiksværk Station og til Karlsgave. Den indføres foreløbigt for tre år, hvorefter der gennemføres en evaluering, herunder hvor meget den bliver brugt."

"Så kan vi få betjent de områder, der blev pillet ud sidste år," sagde Thue Lundgaard, som dog ikke havde fået opfyldt partiets busønsker fuldt ud:

"Det lykkedes ikke helt i det omfang, vi havde drømt om, for der er ikke udsigt til aftenafgange," konstaterede han.

Thue Lundgaard glædede sig over, at der er fundet midler til at fortsætte projekt "den runde firkant", som har til formål at forebygge ensomhed og mistrivsel blandt de mest sårbare ældre.

Også udsigten til vilde grøftekanter i Halsnæs vakte glæde hos Enhedslisten:

"Så kan vi se blomstrende grøftekanter, det bliver vidunderligt," sagde Thue Lundgaard.

