Dyk ned i 20.524 gamle Gulvmåtten-fotos

Trænger du til en pause fra den uendelige corona-informationsstrøm, så er her opskriften på timevis af god underholdning, hvis du er til lokal nostalgi

ARKIVFOTOS Industrimuseet Frederiks Værk fik i 2014 overdraget Frederiksværk Ugeblad og Halsnæs Postens gamle fotoarkiv, der omfatter tusindvis af papirfotos - fortrinsvis fra perioden ca. 1980 til 2000. I november 2017 gik arbejdet i gang med at scanne og registrere billederne i arkiv.dk, og nu er arbejdet afsluttet - for en del af arkivet. Arkivskabene med portrætfotos er endnu ikke rørt.

Det store arbejde har været lagt i hænderne på journalist og arkivassistent Laila Miermont, som hermed har haft fingrene i 20.524 fotos under arbejdet ved at scanne og registrere.

"Jeg har gjort et stort stykke arbejde færdigt, og det er dejligt at kunne give avisen fuld adgang til sit eget gamle fotoarkiv, ligesom det er en stor glæde at kunne bidrage med denne skatkiste af fotos til videreudvikling og opmuntring af den store lokalhistoriske interesse, der hersker i Halsnæs," udtaler Laila Miermont, nu forhenværende arkivassistent på Industrimuseet.