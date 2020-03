Dorset leger med ordene

Sebastian Dorset kan noget med ord på underholdende facon, og det kan opleves i Gjethuset den 12. marts.

"Vi mennesker er de eneste, der bruger ord. Bortset fra syngende hvaler og papegøjer, der vil have sukker og ydmyger sig selv ved at kalde sig “poppedreng” for at få det. Og så den dér nuttede hund på YouYube, der lyder som om den snakker, når man spiller mundharpe," fortæller han som optakt til showet.

Og ord er nok den største årsag til menneskehedens enorme succes, for ingen andre abearter har oprettet så mange blogs og podcasts som os, men hvis man dykker ned i den septiktank, der lurer under de sociale medier, så får man tanken at Kain egentlig bare sprang et par facebookdiskussioner over, og gik direkte til deres logiske afslutning, mener Sebastian Dorset, der har brugt ord det meste af sit liv, og har levet af det gennem snart 25 år som stand-up komiker.

Han samler de mange års erfaring som komiker i et oneman-show: "Du får både den autoritative guide til, hvad du må grine af, og en yderst personlig beretning om, hvordan man også kan være menneske. Showet er 90 % ordbaseret, resten er pauser," afslører Dorset inden showet i Gjethuset.