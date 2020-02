Godt fem måneder efter skrotbranden, der sendte en tyk dyne af giftigt lugtende røg ind over store dele af Frederiksværk, ligger der en slags evaluering af forløbet fra Frederiksborg Brand og Redning samt Nordsjællands Politi. Arkivfoto: Frederiksborg Brand og Redning.

Send til din ven. X Artiklen: Dokumentation: Spørgsmål og svar om skrotbrand Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Dokumentation: Spørgsmål og svar om skrotbrand

Her er svarene i sin fulde ordlyd fra Frederiksborg Brand og Redning samt Nordsjællands Politi på de ni spørgsmål fra Halsnæs Kommune

Halsnæs Avis - 24. februar 2020 kl. 10:11 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

1. Det blev påpeget, at der gik forholdsvis lang tid fra branden opstod kl. 17.31 til der blev varslet med sirener og udsendt en beredskabsmeddelelse. Sidstnævnte skete omkring kl. 19.00. Kan I beskrive, hvorfor der gik den tid?

Svar: Ved primærsprøjtens ankomst kl. 17:41 og ved indsatslederens ankomst kl. 17:51 var hændelsens omfang ikke af en sådan karakter, at varsling skulle iværksættes. Derudover er det også nødvendigt at vurdere resultatet af førsteindsatsen, inden der tages beslutning om varsling.

Frederiksborg Brand & Rednings Indsatsleder (herefter benævnt ISL Brand) får ved ankomst en hurtig opdatering på situationen af holdlederen fra primær sprøjten og foretager herefter en rekognoscering på skadestedet. Omkring kl. 18:08 har indsatsleder rekvireret ledelsesstøtte, herunder en ekstra indsatsleder og supplerende styrker til ekstra vandforsyning og andre logistiske opgaver. Herefter mødes ISL Brand med Indsatsleder Politi (Herefter benævnt ISL PO), der drøfter den samlede indsatsledelse. Branden udvikler sig i en sådan grad at en tyk, lav røgfane bæres med vinden ind over Frederiksværk By. Det besluttes på den baggrund at iværksætte sirenevarsling og udsende beredskabsmeddelelse. (Note: man kan ikke iværksætte sirenevarsling uden at udsende beredskabsmeddelelse). En vigtig forudsætning for at iværksætte varsling, er at man får defineret, hvilket området varslingen omfatter.

Der blev varslet kl. 18:51 (kilde: Nordsjællands Politi)

Retningslinjer for indsatsledelse: I tilfælde, hvor der foreligger en akut situation af livstruende karakter for et større antal mennesker, kan der udsendes en beredskabsmeddelelse herom, evt. i forbindelse med sirenevarsling.

2. Hvilke medier blev beredskabsmeddelelsen sendt til? Blev den også sendt med henblik på at blive vist på tv?

Svar: Retningslinjer for indsatsledelse: Politiet har ansvaret for at sende myndighedernes beredskabsmeddelelser til Danmarks Radio og TV2, der som minimum udsender dem via radio, deres hjemmesider (dr.dk og tv2.dk) og tekst-tv (BEK nr. 164 af 16. marts 2005 Bekendtgørelse om DR's, TV 2/DANMARK A/S' og de regionale TV 2-virksomheders forpligtelse til at udsende meddelelser af beredskabsmæssig betydning (Beredskabsmeddelelser) Forskriften vedrører Bekendtgørelse af lov om radio og fjernsynsvirksomhed, LBK nr. 248 af 16. marts 2019).

Desuden anvendes Beredskabsstyrelsens myndighedsfælles app mobilvarsling til at udsende beredskabsmeddelelser, ligesom beredskabsmeddelelserne automatisk bringes på Beredskabsstyrelsens hjemmeside (www.brs.dk).

3. Det blev meldt ud, at målinger foretaget af kemisk beredskab ikke viste spor af særlige giftstoffer - udover at røgen naturligvis er giftig i sig selv. Imidlertid blev målingerne angiveligt først foretaget ud på natten og efter afvarslingen kl. 00.06. Når målingerne blev foretaget så sent, er det da muligt at konkludere, at røgen tidligere på aftenen ikke indeholdt særlige giftstoffer?

Svar: Indsatsleder er i kontakt med Kemisk Beredskab fredag aften omkring kl. 22:15 for at få rådgivning om, hvornår det er forsvarligt at afvarsle. Det aftales med Kemisk Beredskab, at de afsendes til skadestedet, for at iværksættes målinger.

I den efterfølgende periode mindskes røgudviklingen, i en sådan grad, at røgen i området mere eller mindre er væk, hvorfor afvarsling iværksættes. Kemisk Beredskab ankommer til Frederiksværk i dette tidsrum, og da de er mødt, aftales det at de måler i området, da der stadig kan være lugt af branden i området. Der er et ønske fra indsatsledelsen (Brand og Politi) om at få dokumenteret, at det ikke er farligt at opholde sig i området. Dette er implicit, da røgen er væk, men man ønsker yderligere dokumentation.

Efterfølgende er disse målinger beklageligvis blevet tillagt en værdi, som ikke var hensigten. Der varsles på grund af røgudviklingen, og der afvarsles da røgen er væk. På trods af, at røgen er væk, kan man dog lugte branden enkelte steder i området, men målingerne bekræfter, at der ikke har været giftige partikler i luften efter afvarslingen.

4. Bruger I et sms-system til at varsle borgere? Hvis ikke, har der været overvejelser herom?

Svar: Nej - beredskabet har ikke dette system, da varsling altid foretages via Politiet.

5. Følger beredskabet op over for Politiet i forhold til brandårsagen? Halsnæs Kommune har ikke siden branden modtaget nogle henvendelser herom bortset fra en mundtlig tilkendegivelse fra Politiet om, at man afventede nogle tekniske undersøgelser.

Svar: Se besvarelse under pkt. 7

6. Er det korrekt forstået, at en af årsagerne til, at det tog noget tid at udarbejde beredskabsmeddelelsen er, at den skulle godkendes af en central kommunikationsafdeling hos Politiet.

Svar: Nordsjællands Politi kan i den forbindelse oplyse, at det blev besluttet at varsle umiddelbart inden klokken 18.20, og vagtchefen forberedte sirenevarsel, som kl. 18.54 blev indsendt til Nationalt Situations og Operations Center (NSIOC) for iværksættelse. Sirenevarsel blev herefter iværksat kl. 18.58.

7. Vi finder, at det efter branden har været vanskeligt at have en dialog med Politiet om forløbet herunder arbejdet med at finde en brandårsag. Vi har også indtryk af, at der heller ikke har været en formel dialog mellem Politiet og Beredskabet efter hændelsen. Er det almindeligt i situationer som denne, at de ansvarlige myndigheder ikke tager initiativ til en efterfølgende dialog med andre involverede myndigheder?

Note: I retningslinjer for indsatsledelse er det nævnt at det er Politiet der varetager opgaven med at sikre evaluering og erfaringsopsamling ifm. arbejdet i den lokale Beredskabsstab (LBS). Der intet nævnt om initiativpligt, ansvar og opgave ifm. evaluering af indsats og arbejdet på KST.

Svar: Med mindre der i den konkrete sag er en særlig grund til det, er det almindeligt at der ikke er dialog mellem politi og redningsberedskab efter en brand. Oftest har politiet allerede på skadestedet fået redningsberedskabets oplysninger til sagen.

Vi vil i denne sag bede politiet oplyse resultatet af brandårsagsundersøgelsen når det foreligger, så det kan indgå i det forebyggende arbejde.

8. Vi får løbende henvendelser om, hvad der skete hvornår. Hvis det er muligt, kunne vi derfor godt tænke os at få indblik i den log, som er blevet ført fra Politiets side.

Svar: Nordsjællands Politi er ikke i besiddelse af et dokument eller en log, som i sin helhed beskriver hændelsesforløbet.

Jeg har derfor i stedet indhentet udtalelser om hændelsesforløbet fra det involverede personale, herunder personale i Rigspolitiet, og kan herefter oplyse følgende omkring hændelsesforløbet i forbindelse med branden den 6. september 2019:

Anmeldelsen blev modtaget fredag den 6. september 2019 kl. 17.32 via 112. Indledningsvist blev udeluk-kende brandkøretøjer sendt til stedet. Kl. 17.50 kørte politiets indsatsleder med til stedet, hvor han mødtes med indsatslederen fra brandvæsenet (ISL BR), hvor man forholdt sig til henholdsvis udpegning af fare-område, spørgsmålet om varsling og eventuel evakuering. Det bemærkes i den forbindelse, at det er ISL BR, der definerer fareområdet og indstiller til om varsling kan blive nødvendigt. Det er herefter den samlede indsatsledelse, der beslutter, om varslingen skal iværksættes.

Det besluttedes at varsle umiddelbart inden klokken 18.20 og vagtchefen forberedte sirenevarsel, som kl. 18.54 blev indsendt til Nationalt Situations og Operations Center (NSIOC) for iværksættelse. Sirenevarsel blev herefter iværksat kl. 18.58.

Slukningsarbejde pågik herefter på stedet. Man var i indsatsledelsen løbende opmærksomme på, om vinden vendte og tog dette med i betragtningerne omkring eventuel ændring af fareområdet. Der blev taget kontakt til Kemisk Beredskab med henblik på en konkret vurdering af røgens farlighed. Kemisk bered-skab meddelte, at de ville komme til stedet.

Kl. 20.14 besluttede indsatsledelsen, at fareområdet muligt var ændret grundet skift i vindretningen, og at det oprindelige fareområde kunne ophæves. Derfor blev der sendt politipatruljer ud i det nye område for at observere, hvor røgen slog ned. Information om patruljernes observationer benyttedes ved vurderingen af behovet for eventuel udsendelse af ny beredskabsmeddelelse.

Herefter blev der kl. 20.40 udfærdiget udkast til en ny beredskabsmeddelelse med ændring af fareområdet. Ved vurderingen af, hvorvidt der skulle udsendes en ny beredskabsmeddelelse, anvendtes informationer fra DMI i forhold til ændringer i vind og vejr. Beredskabsmeddelelsen blev indsendt til NSIOC kl. 21.10 med henblik på udsendelse. Der var herefter en dialog omkring behovet for udsendelse af en ny beredskabsmeddelelse. Ud fra en konkret vurdering blev det besluttet ikke at udsende en ny beredskabs-meddelelse, idet man vurderede, at der var risiko for, at det ville skabe forvirring blandt borgerne i det berørte område. I vurderingen indgik tillige, at røgen ikke længere ansås for sundhedsskadelig ved kortere ophold i det berørte område.

Kl. 22.46 konstateredes en udvikling i den synlige røg. For udenforstående kunne det virke som om branden blussede op, men dette var ikke tilfældet, idet den ekstra synlige røg var vanddamp, som skyldtes, at man anvendte mere vand i slukningsarbejdet end tidligere.

Indsatslederen (brand) var i telefonisk kontakt med Kemisk Beredskab ca. kl. 22.15 for at få rådgivning om, hvornår det var forsvarligt at afvarsle. I den efterfølgende periode mindskedes røgudviklingen i en sådan grad, at røgen i området næsten var væk, og røgen steg nu i stedet lige op, hvorfor det blev vurderet, at denne ikke længere var til fare for den omkringliggende beboelse. På denne baggrund besluttede den samlede indsatsledelse at iværksætte afvarsling. Denne blev iværksat kl. 23.47 via NSIOC. Kemisk Beredskab ankom efterfølgende kl. 00.03 til området og foretog målinger som viste, at røgen ikke var giftig.

9. I forbindelse med rapporteringer fra branden i pressen, har der været meldinger om, at det har været problematisk at komme til at lave slukningsarbejde ud mod fjorden og at oplagret materiale er faldet i vandet. Vil dette blive overvejet ift fremtidige beredskabsplaner og tilladelser til oplagring fx ift størrelse og placering af bunker?





Svar: Det korte svar er ja. Når et oplag er omfattet af beredskabslovgivningens bestemmelser, bliver der i tilladelsen stillet krav til bl.a. indretning af pladsen og redningsberedskabets indsatsmuligheder, herunder friarealer/køreveje og eventuel opdeling i deloplag. Der var dog ikke søgt om brandmæssig tilladelse til oplaget som brændte, og vi er ikke på nuværende tidspunkt sikre på om oplaget kræver en brandmæssig tilladelse.

Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut (DBI) har i 2019 lavet en gennemgang af ejendommens brandfarlige oplag, og de vurderede ikke at det nu brændte oplag var omfattet af beredskabslovgivningens regler. Vi er derfor i gang med at forelægge spørgsmålet for Beredskabsstyrelsen, som i tilfælde af tvivl skal afgøre om et oplag er omfattet af beredskabslovgivningens bestemmelser.