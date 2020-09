Se billedserie Miljøstyrelsen har givet grønt lys til at etablere 9 discgolfhuller (stålkurve) som dette i skoven, der grænser op til den eksisterede 9 hullers bane. Kurvene bliver magen til den på billedet, dog skal de fremstå i dæmpede naturfarver. Arkivfoto: Kim Larsen.

Send til din ven. X Artiklen: Discgolf i skoven et stort skridt nærmere Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Discgolf i skoven et stort skridt nærmere

Miljøstyrelsen har givet dispensation, nu mangler bare en landzonetilladelse fra Halsnæs Kommune

Halsnæs Avis - 18. september 2020 kl. 10:53 Af Kim Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

DISCGOLF For nogle en god nyhed, for andre en dårlig: Miljøstyrelsen har givet dispensation efter skovloven til etablering af en 9 hullers discgolfbane i den del af Arresødal Skoven, som kaldes Sørup Vang.

Nu mangler bare en landzonetilladelse fra Halsnæs Kommune, før Halsnæs Discgolf kan etablere 9 nye discgolf huller (stålkurve) samt 18 tilhørende tee-steder i skoven, der grænser op til den nuværende 9 hullers discgolfbane på det grønne område ved Carlsvej.

Fra 18 til 9 huller Den lokale discgolfklub ønskede oprindeligt at etablere 18 nye huller i skoven, så banen med de eksisterede 9 huller ville komme op på i alt 27 huller, hvilket ville gøre banen til Danmarks største discgolfbane.

Da discgolf-sagen 30. januar var oppe at vende i byrådet, var meningerne stærkt delte. Det endte med, at et flertal på 17-4 valgte at give en positiv forhåndstilkendegivelse til Naturstyrelsen om etablering af 9 nye discgolfhuller i skoven - under forudsætning af at Naturstyrelsen vurderer, at skoven fortsat kan drives som urørt skov.

Under debatten blev nævnt, at det måtte være muligt at etablere tee-steder i skoven uden brug af kunstgræs.

Og det er netop det, som Miljøstyrelsen nu giver grønt lys for: 9 discgolf-huller samt tilhørende 18 tee-steder, som skal bestå af træ, grus eller lignende - men ikke kunstgræs.

I Miljøstyrelses afgørelse står der at læse, at praksis for dispensation af skovloven er meget restriktiv:

Miljøstyrelsens ord "I praksis gives kun dispensation, hvis der ikke kan findes en placering uden for fredskov, og hvis hensynet til overordnede samfundsmæssige formål vejer tungere end hensynet til at bevare arealet som fredskov."

"Der er dog en mere lempelig praksis, når det gælder mindre anlæg til rekreative formål i bynære skove, såfremt det ikke påvirker særlige naturværdier i skoven."

Og der er netop Miljøstyrelsens vurdering: ".. at anlægget ikke har en væsentlig på eventuelle særlige naturværdier i skoven."

I høring Miljøstyrelsens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er fire uger fra afgørelsen (28. august), det vil sige fredag 25. september.

Etableringen af discgolfbane i Arresødal Skoven kræver også en landzonetilladelse.

En sådan har Halsnæs Kommune har 4. september sendt i høring. Her er fristen for kommentarer 7. oktober.

Sagen om de 9 discgolfhuller i skoven er på dagsordenen i Grønt Råd torsdag 24. september.

Miljøstyrelsen har givet dispensation, nu mangler bare en landzonetilladelse fra Halsnæs Kommune.

Danmarks Naturfredningsforening Halsnæs har tidligere kraftigt kritiseret planerne om discgolf i Arresødal Skoven.