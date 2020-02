Discgolf: Byrådet skulle have afvist udvidelse

Kære borgmester Steffen Jensen. I dagene før seneste byrådsmøde 30. januar sendte jeg dig bl. a. en kopi af et brev fra Miljøstyrelsen til Halsnæs Discgolf Forening dateret 2. december 2019.

Det gjorde jeg for at få din bekræftelse af, at indholdet af dette brev var alle byrådsmedlemmer bekendt, hvilket du bekræftede de var eller ville blive.

Jeg lyttede til indlæggene fra de deltagende byrådsmedlemmer ved byrådsmødet den 30. januar, og bemærkede, at ikke et eneste medlem havde valgt at omtale det pågældende brev fra Miljøstyrelsen, hvilket jeg finder påfaldende, idet indholdet må opfattes som afgørende for, om etableringen af den 9-hullers bane i skov-

området, som byrådet vedtog (med forbehold) kan godkendes.

Brevet fra Miljøstyrelsen, som er bemyndiget til at træffe afgørelse i henhold til Skovloven, anfører bl.a. :

- at lodsejer Naturstyrelsens godkendelse skal foreligge og tilføjer, at Naturstyrelsen har oplyst, at projektet ikke kan gennemføres, som det er fremsendt, da der bl.a. er områder med urørt skov, som skal holdes ude

- at foreningen skal redegøre for at anlægget ikke kan ligge uden for fredskov

- at foreningen skal oplyse, hvilke samfundsmæssige hensyn banen tilgodeser, som vejer tungere end at bevare arealet som fredskov

- at foreningen skal redegøre for, hvordan skoven vil blive påvirket af anlægget. Dette især da skoven er udpeget til Natura2000 område, og anlægget ikke må påvirke skovnaturtypen negativt.

Det står mig ikke klart, hvilken rolle Byrådet har i denne sag, hvis egentlige afgørelse ligger i hænderne på miljømyndighederne, som det også er afspejlet i de forbehold, der knytter sig til Byrådets godkendelse.

Jeg noterer, at kun SF, Enhedslisten og Socialdemokraternes Torben Hedelund med deres 4 stemte imod de øvrige 17 medlemmers beslutning. I denne sag, der drejer sig om den vigtige samfundsmæssige interesse i at bevare skoven som grundlag for bevarelsen og udvidelsen af biodiversiteten, versus en sportsforenings mulighed for at lægge beslag på et skovareal, ville en ansvarlig beslutning fra Byrådet have været at afvise foreningens projekt.