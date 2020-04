Digital 1. maj

Intet morgenmøde i Gubben eller taler i Skjoldborgparken, for der er lagt op til en 1. maj hver for sig ved skærmene, og i den forbindelse har lokale partiafdelinger lagt program for en slags digital 1. maj.

På SF Halsnæs' facebookside kl. 7 taler byrådsmedlem og viceborgmester Anja Rosengreen, kl. 9.30 taler folketingsmedlem Trine Torp, og fra kl. 10 kommer blandt andre partileder Pia Olsen Dyhr på skærmen.

Socialdemokratiet Halsnæs holder Facebook 1. maj-møde fra kl. 9 med taler af folketingsmedlem Rasmus Stoklund, Kim Rockhill fra regionsrådet samt borgmester Steffen Jensen. Desuden spørgsmål til politikerne og musikalske indslag.