Det startede med en praktikplads i Brugsen

Max Ekelund fejrer 50-års jubilæum for familie, venner og kollegaer lørdag i Kvickly´s varegård

Halsnæs Avis - 05. september 2020 kl. 06:34 Af Thomas Quvang

"Jeg tænker, at man skal lede meget længe efter en medarbejder som Max, en mand der trofast passer sit job, er ekstrem dedikeret og utrolig ærekær overfor sit arbejde. Samtidig er Max utrolig vellidt af sine kollegaer og ikke mindst af kunderne i forretningen, der gerne stiller sig i den lange kø, hvis det er Max der sidder i kassen. Og samtidig må man nære den dybeste respekt for en kollega der har været det samme sted i 50 år". Det er souschef i Kvickly i Frederiksværk, Pernille Høy-Pedersen der sætter ord på varehusets 50-års jubilar Max Ekelund. Et jubilæum der fejres i dag, lørdag 5. september kl. 12-14 i Kvickly´s varegård.

Long John Max Ekelund startedepå arbejdsmarkedet tilbage i 1969, dengang blev turen fra barndomshjemmet, Helsingevej 13 i Vinderød, og ned til købmanden Adolf Larsen i Vognmandsgade, foretaget på cykel efter skoletid. Her arbejdede Max Ekelund som bydreng og fragtede varer til kunderne på en god gammeldags 'Long-John'.

Overfor købmandsforretningen lå HB-brugsen, og her søgte Max elevplads efter endt skolegang. Dengang var det ikke den lokale brugsuddeler der afgjorde om man kunne starte som elev i HB, dengang måtte man i det stiveste puds og møde op i personaleafdelingen i hovedstaden. Det lykkedes Max, at få sin elevplads og efter tre år kunne han glæde sig over sin uddannelse som handelsmedhjælper. Senere er der bygget en merconom uddannelse ovenpå. Taget på aftenskole mens arbejdet i Brugsen blev passet i dagtimerne.

Tyve år i Brugsen HB-Brugsen ændrede navn til DB-Brugsen i midten af 70'erne stadig med en ung Max Ekelund i medarbejderstaben. I næsten tyve år beliggende på den matrikel der den dag i dag lægger asfalt til Gjethusets parkeringsplads.

Brugsen blev til Kvickly og turen gik ned til den nuværende matrikel på Torvet i Frederiksværk. Det med en Max som beskattet medarbejder. Gennem årene er det blevet til utallige ansvarsområder i det store varehus. Lige fra tørvarer, frugt & grønt, ferskvarer til vinafdelingen, hvor Max en tid gik på vinskole i København for at lære om druerne fra forskellige lande.

'Kassedame' Et genstridigt knæ fik for år tilbage gav Max en ny rolle i Kvickly - 'kassedame' som han selv udtrykker det med et stort smil. Og det er ved kassen at Max betjener kunderne i dag. Og det kan godt risikeres, at der er længere kø hos Max end hos kollegaerne i kasserne ved siden af. Det er ikke fordi Max langsom til sit arbejde, tværtimod. Men som han siger: "Jeg er ikke på fornavn med alle kunder, men jeg kender efterhånden de fleste i byen alligevel, der skal være tid til at hilse, tid til en lille sludder og et godt grin, det skal der være plads til".

Æresmedlem Selv om Brugsen og Kvickly har fyldt rigtig meget hos Max Ekelund de seneste 50 år, så er der heldigvis også noget der hedder fritid.

Her har Max Ekelund en stor passion for at rykke rundt med brikkerne på et skakbræt. Således har Max Ekelund tidligere, i to omgange, været formand for Frederiksværk Skakklub i en sammenlagt niårig periode, og ved den lokale skaklubs 100-års jubilæum tilbage den 26. februar i år, blev han udnævnt som æresmedlem i Frederiksværk Skakklub. Max Ekelund har tillige modtaget en ærespris af Dansk Skak Union.

Evighedskontrakt Tilbage til Kvickly, hvor man nærmest må betegnes som en del af inventaret når man har været der i 50 år. Og på spørgsmålet om hvor længe han kan blive ved, falder svaret prompte:

"Jeg er jo så priviligeret, at jeg har en evighedskontrakt her", lyder det med et stort smil fra Max, som dog tilføjer:

"Jeg lever med kroniske smerter i mit ene knæ, men så længe benene vil, så bliver jeg ved".