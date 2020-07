Det lysner for karl-e

FREDERIKSVÆRK I den lokale kulturcafé karl-e har det længe været et stort ønske at få udskiftet scenelyset. Ikke fordi der for så vidt var noget galt med det eksisterende lys, men det var lidt svært for de skiftende frivillige at styre.

"Og vi er glade for, at de ville støtte op om projektet. Vi har nu et lys, som alle frivillige er i stand til at styre, for som det er blevet sagt: Det her er jo ikke Gjethuset, der skal ikke være lysshow eller røgmaskiner. Vi vil bare gerne have at vores gæster kan se alle de gode musikere og korsangere, der gæster vores café," fortæller foreningens formand Inrid Volsing og fortsætter: