"Trygge og sikre skoleveje" og "Flere op på cyklen" er et par vigtige overskrifter i forslaget til en langsigtet trafikstrategi I Halsnæs Kommune. Arkivfoto. Foto: Michael M.Jærgensen

Send til din ven. X Artiklen: 'Det lange lys' på i trafikplanlægning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

'Det lange lys' på i trafikplanlægning

Halsnæs Kommune vil prioritere indsatsen for trafik og vejnet over en længere årrække - og med fokus på tre udvalgte temaer

Halsnæs Avis - 04. september 2020 kl. 13:39 Af Kim Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

HALSNÆS Der skal planlægges mere langsigtet og strategisk, når det gælder trafik og vejnet i kommunen. Det har Udvalget for Miljø og Plan besluttet.

Det skal ske med udgangspunkt i tre 'temaer' med disse overskrifter:

Trygge og sikre skoleveje Ingen uheld - og god fremkommelighed Flere op på cyklen

Der er lavet et forslag til en trafik- og infrastrukturstrategi, som skal gælde i otte år fra 2020-2028. Med udgangspunkt i denne strategi vil udvalget lave en fire-årig handleplan for 2021-2024, hvor den konkrete indsats på vejområdet prioriteres. En fire-årig planlægningshorisont forventes at kunne give en bedre afvikling af anlægsprojekter.

Både strategi og handleplan vil komme i fire ugers offentlig høring senere på efteråret - inden endelig politisk beslutning.

Skoletrafik For hver af de tre temaer er formuleret 2-3 målsætninger, som lægger op til forskellige handlinger, der skal føre til en ønsket effekt.

F.eks. lægges der op til i temaet "Trygge og sikre skoleveje" at gennemgå og udbedre utrygge lokaliteter ved trafiksanering på anbefalede skolevej. Målet er her at reducere andelen af elever, der er utrygge ved deres skolevej fra i dag 27 procent til 20 procent.

"Utryghed er en væsentlig årsag til, at flere elever køres til skole i bil. Ved at forbedre de fysiske forhold omkring skolerne og på vej til skole kan det øge andelen af elever, der går eller cykler til skole," står der at læse i sagen.

Der lægges også op til hurtigere og bedre 'vintertjeneste' (altså snerydning og glatførebekæmpelse) på skoleveje, hvilket gerne skulle have den effekt, at flere elever vælger at cykle til og fra skole.

Udover bedre skoleveje skal også et aktivt kampagnearbejde medvirke til at få andelen af elever, der går eller cykler i skole, til at stige. Målet er at nå 62 procent, som er landsgennemsnittet, mod i dag 50 procent i Halsnæs Kommune.

Trafiksikkerhed "Trafiksikkherhed handler om den rette balance mellem fremkommelighed og et mål om, at der ikke sker trafikuheld," står der i sagen under temaet 'Ingen uheld - og god fremkommelighed'."

God fremkommelighed er vigtig for især pendlere og virksomheder i kommunen. Det er særligt statsvejene, der er udfordringer ved, så kommunens handlemuligheder begrænser sig til løbende dialog med Vejdirektoratet og med beslutningstagere på Christiansborg.

Arbejdet med trafiksikkerhed på de kommunale veje skal ske på baggrund af viden og data:

"Med forbedret datamateriale både for trafik og uheld får vi bedre grundlag for at vurdere hvilke vejstrækninger, der især er behov for indsats på. På den måde kan vi prioritere, så vi får mest mulig trafiksikkerhed for pengene," står der i sagen.

Trafiktællinger skal give et overblik over trafikken i kommunen, samtidig skal der arbejde på at få adgang til skadestueregistrerede færdselsuheld.

Op på cyklen Det tredje tema 'Flere op på cyklen' handler ikke mindst om at få skabt et sammenhængende stinet i kommunen - samt supercykelstier på tværs af kommuner, f.eks mellem Frederiksværk og Hillerød.

Målet er at få flere med under 10 km til arbejde/studie til at vælge cykel frem for bil.

Et andet mål er at nedbringe antallet af borgere, der er utilfredse med cykelforholdene i kommunen.

Samme økonomi Der er ingen aktuelle planer om afsætte flere penge til trafikindsatsen.

Det betyder at der vil være i alt 12,3 mio. kroner at gøre godt med til konkrete indsatser i årene 2021-2024, som den første handleplan omfatter.