"Det har været en meget, meget speciel tid"

Borgmester Steffen Jensen gør status efter to måneder med corona, som i den grad har sat dagsordenen

Halsnæs Avis - 30. april 2020 kl. 09:42 Af Kim Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

HALSNÆS For ca. to måneder siden stod det klart, at Danmark ikke ville gå fri af Corona-truslen. Den ondsindede virus var kommet til landet.

"Det er for mange helt surrealistisk. En underlig fornemmelse af at være i en situation, man gerne vil hurtigt ud af, men ikke kan. Vi kan ikke gøre som vi plejer, og det ikke så rart. Man håber bare, det går hurtigt over," fortæller Steffen Jensen.

Halsnæs Avis har bedt borgmesteren gøre status over de første to måneder med corona.

Vi mødes - uden håndtryk - på borgmesterens kontor i et stort set mennesketomt rådhus.

"Det har været en meget, meget speciel tid," fastslår han og fortsætter:

"I starten af marts stod det klart, at det bliver alvorligt, det her. Vi er hurtigt ude med meldinger til både borgere og medarbejdere om, hvordan smittefaren kan begrænses. Vi var også hurtige på knappen med f.eks. at lukke vores plejecentre ned for besøgende for at beskytte de ældre. En uge før statsministeren. Indgribende, men nødvendigt," fortæller borgmester Steffen Jensen.

Hurtige beslutninger Beslutningen om at 'lukke dørene' på plejecentrene var den første af flere store beslutninger, som borgmesteren har truffet her under coronakrisen - vel at mærke uden forudgående politisk behandling:

"Som situationen er, skal der træffes hurtige beslutninger. I en krisetid fungerer det ikke, hvis alle skal med indover hver gang. Det har væltet ind med nye bekendtgørelser og meldinger fra ministre omkring corona, vi skal forholde os til hurtigt. Administrationen har virkelig været på overarbejde i forhold til, hvordan vi skal navigere," understreger Steffen Jensen.

"Som borgmester har det været meget specielt at være den, der trykker på knappen, uden hele byrådet har været ind over. Du har et stort ansvar. Men jeg har hele tiden haft følerne ude, om jeg træffer de rigtige beslutninger."

Men borgmesteren håber og tror på, at det lokale demokrati er på vej tilbage mod det normale:

"Der er kommet lidt mere ro på. Vi har fået styr på alle bekendtgørelserne, og der er blevet længere mellem krisestabsmøderne. Udvalgsmøderne bliver også afholdt - i første omgang via Skype. Det glæder mig virkelig, at det almindelige politiske arbejde nu er i gang igen. Men jeg kan da ikke afvise, at det pludselig går den anden vej igen."

Ros til personalet I Halsnæs Kommune fik alle kommunale medarbejdere og ledere 10. marts besked om, at de skulle arbejde hjemmefra - hvis det var muligt.

Dagen efter gik statsminister Mette Frederiksen skridtet videre og hjemsendte alle offentligt ansatte, som ikke varetog kritiske funktioner.

"Nogle tror måske, at de så tager det som en ferie, men det kan jeg love for ikke er tilfældet. Der bliver arbejdet godt for lønnen, og der bliver virkelig tænkt kreativt for at finde løsninger, så vi bedst muligt kan opretholde den kommunale service i denne svære tid. F.eks. kan borgere, som får hjælp til indkøb, via Facetime vise, hvad de har i køleskabet, så der bliver handlet rigtigt ind. Det er bare et enkelt eksempel."

"I Plan- og Byggeafdelingen arbejder stort set alle hjemmefra, men der bliver stadig udstedt byggetilladelser, og lokalplansager kører på skinner. I Familieafdelingen arbejdes langt mere telefonisk, men der holdes stadig møder med borgere, hvor det skønnes nødvendigt."

"Der arbejdes, og der findes løsninger. Men medarbejderne savner selvfølgelig kollegaerne og den kollegiale sparring," understreger Steffen Jensen og tilføjer:

"Og vi glæder os til at se jer igen."

Økonomiudvalgets medlemmer har fået et 32 siders notat, hvor der gøres rede for, hvordan det kommunale arbejde er organiseret på de forskellige områder.

Appellerer til sammenhold Mange private virksomheder kæmper for at overleve her i coronakrisen, og mange privatansatte er i fare for at miste deres jobs.

Så er det lige nu mere sikkert at være offentligt ansat.

"De private virksomheder har det enormt hårdt. Når mennesker og økonomier er pressede, kan der nemt opstå gnidninger. Men jeg vil gerne appellere til sammenhold. Der er ikke grund til at pege fingre af de offentlig ansatte. Den offentlige og private sektor er dybt afhængige af hinanden. Vi skal samarbejde, og vi skal gøre alt hvad vi kan for at skabe gode rammer for de private virksomheder."

Lære noget af krisen "Når corona engang er overstået, og det bliver hverdag igen, så kan vi måske lære noget af krisen og bruge nogle af de erfaringer, vi har gjort," funderer borgmesteren og fortsætter:

"Vi har før talt om afbureaukratisering. Nu har vi på bare syv dage ansat 17 pædagogmedhjælpere. Det ville normalt have taget måneder. Måske der er nogle processer, som kan gøres kortere?"

"Det har også vist sig at møder via Skype er ret effektive. Generelt har vi holdt langt færre møder, og alligevel fungerer tingene - måske kan vi holde færre møder?"

"Og hjemmearbejde har vist sig at være ret effektivt, så måske skulle vi kigge på, om folk der bor f.eks. på Amager med fordel kunne arbejde hjemmefra et par dage i ugen."

