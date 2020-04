"Støt de lokale erhvervsdrivende ellers overlever de ikke", lyder det fra Per Speth Foto: Thomas Quvang

Send til din ven. X Artiklen: "Det er nu 'fedterøven' skal gemmes af vejen" Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

"Det er nu 'fedterøven' skal gemmes af vejen"

Klar opfordring - hjælp de lokale erhvervsdrivende gennem coronakrisen

Halsnæs Avis - 02. april 2020 kl. 16:01 Af Thomas Quvang Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

"Vi er omkring 22.000 indbyggere i Frederiksværk og omegn, og det er i mine øjne rigeligt til at have et rigtig godt butiksliv, men hvad sker hvis flere af butikkerne ikke åbner op igen efter denne corona-tid". Det er lokale Per Speth, som sætter ord på hvad mange sikkert tænker i denne tid - hvordan ser byens handelsliv ud på 'den anden side'. Hos Per Speth er der i hvert fald ingen tvivl om, at det er nu man for alvor skal bakke op omkring de lokale erhvervsdrivende:

Køb gavekort "Vi har selv konfirmation i år, men ved ikke hvornår endnu. Men derfor kan man jo godt betale for knægtens konfirmationstøj. Det har vi gjort i form af at købe et gavekort i en af de lokale forretninger, det giver penge i kassen hos den erhvervsdrivende i en tid hvor det er svært, og tøjet kan jo så findes når der er sat dato på konfirmationen", siger Per Speth som kommer med yderligere eksempler på, hvordan man hjælper de trængte forretninger: "Køb løbeskoene nu, også selvom de ikke lige trænger til at blive skiftet ud, det samme med strømper og undertøj. Køb og betal de ting du alligevel skal bruge på et senere tidspunkt, eller brug 'gavekort-modellen', der skal altså lægges penge i forretningerne nu, ellers overlever de ikke. Støt din lokale bager og køb din vin lokalt", siger Per Speth og tilføjer: "Det er altså alvor det her, det er nu vi skal gemme 'fedterøven' af vejen, ellers forsvinder forretningerne, og hvad er eksempelvis en Kanonfredag uden forretninger", spørger Per Speth.

Udgifter der tynger Hos Kim Antonsen, indehaver af Shop 19 midt i gågaden, nikkes der anerkendende til Per Speths observationer: "Som alle andre i branchen har vi det svært, der er varer som ikke bliver solgt og mange udgifter der tynger", fortæller Kim der står alene i forretningen i april - Torben og Willy er begge sendt hjem. Kim fortsætter:

"Dertil har vi fået udsættelse på huslejen her, ligesom vi har forhandlinger med leverandører om hvordan vi kommer igennem det her", siger Kim Antonsen som har nye tiltag i gang for at få kunder i butikken: "Vi har startet gavekort-box op, hvor kunderne kan købe gavekort til en reduceret pris, vi har lavet aftaler med plejehjem, hvor vi leverer varer ved døren, ja kort sagt vi er åbne for alle idéer i denne tid, hver en krone der bliver brugt i butikken er en stor hjælp, det har større betydning end nogen kan tænke sig".

Kreative tiltag Lidt længere nede af gågaden er Anne Thillemann ligeledes alene om at passe forretningen, Blomstercaféen. Og Anne kan også mærke, at det er en anderledes tid. En tid, hvor der skal løbes hurtigt og hvor der skal tænkes kreativt:

"Her har vi søsat flere nye tiltag, der er tænkt ud af boksen og selv om det er en svær tid, så havde jeg egentlig frygtet at det blev værre", fortæller Anne og uddyber: "Der er lavet en masse tiltag på de sociale medier til at holde gang i forretningen, vi kører ud med forkælelsesgaver til folk, vi har aftaler med plejehjem, hvor vi kan aflevere blomster til beboerne der ikke kan modtage besøg. Mange af de nye tiltag vil vi fortsætte med på 'den anden side' af krisen", siger Anne Thillemann. Hun tilføjer: "Jeg synes at folk er gode til at støtte op, det skal de lokale have ros for. Og for eget vedkommende vil jeg sige, at det nytter ikke at lægge sig fladt ned og overgive sig. Man skummer fløden i de gode tider, og så må man tage røvturen, når det går dårligt".