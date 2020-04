Se billedserie Den ny skole opføres i to etager på det grønne areal nord for den nuværende skole. Hallen bevares indtil videre og er derfor med på tegningen. Foto: Nika

"Det bliver en super god skole"

Det bliver entreprenørvirksomheden C.C. Contractor, der kommer til at stå for byggeriet af den ny Frederiksværk Skole i Enghaven - kontrakten blev underskrevet torsdag formiddag

Halsnæs Avis - 30. april 2020

SKOLEBYGGERI Så er spændingen udløst. Torsdag formiddag kunne borgmester Stefffen Jensen i forbindelse afsløre, hvem der skal stå for opførelsen af en ny Frederiksværk Skole - og hvordan den ny skole kommer til at se ud.

Ved en seance i byrådssalen - for en begrænset skare og med god afstand - blev kontrakten underskrevet af borgmesteren og Jørn From, direktør for C. C. Contractor A/S, der løb med opgaven foran tre andre bydende totalentreprenører.

Alle fire bud holdt sig inden for rammen på 107 mio. kroner, som Halsnæs Byråd har sat af til byggeriet.

En lang og god proces Opgaven med at finde den rigtige vinder har byrådet lagt i hænderne på et bedømmelsesudvalg med kommunaldirektør Anders Mørk Hansen ved roret:

"Det har været en lang, men god proces. Vi har haft et super godt samarbejde med alle parter, ikke mindst skolens forskellige faggrupper," sagde han og fortsatte:

"Der er flere grunde til valget. Det bliver en ualmindelig gedigen og holdbar bygning, som kan bruges uden at gå i stykker. Og så kombinerer den inde- og udelæring, så arealerne omkring skolen virkelig bruges."

"Det bliver en super god skole," fastslog Anders Mørk Hansen, inden kuglepennene blev fundet frem til underskrift.

Borgmesteren glæder sig over, at en ny skole i Frederiksværk dermed er rykket et godt skridt nærmere:

"Der er ingen tvivl om, at man lærer bedre og nemmere, når rammerne er inspirerende. Og det er de i sandhed med det projekt, vi har valgt for den nye Frederiksværk Skole. Indenfor får vi et hus, der med veltænkte læringsrum for både små og store elever gør det sjovt at gå i skole. Udenfor indbyder udearealerne til en aktiv skoledag. Og så er der tænkt over at koble ude og inde sammen, så det giver en spændende helhed. Jeg ser derfor frem til, at vi - og ikke mindst de lokale børn - snart kan tage den nye skole i brug," siger Steffen Jensen.

Brugerne med i processen "Vi er utrolig glade for at have vundet, og at bygherre har kunnet se kvaliteterne i vores forslag, sagde Jørn From, C.C. Contractors, og fortsatte:

"De tegninger, som ligger, skal nu endelig finpudses i forhold til brugerne. Det varer to år, inden vi er færdige, og det gælder om i denne byggeproces at få det hele til at spille, så vi står med den helt rigtige skole til sidst."

Skolebyggeriet ansvarlige arkitekt, Malene Drasbek fra Arkitektfirmaet Kjaer & Richter, sagde blandt andet:

"Vores vision er at skabe en skole med funktioner, der også kan bruges uden for skoletiden. Det centrale hjerterum bliver et torv og en multisal, som kan knyttes sammen til et helt samlingsstrøg. Udearealerne vil indbyde til både leg og læring - der løber en læringssti hele vejen rundt om bygningerne."

Januar 2023 Undervisningen fortsætter på den eksisterende skole, mens byggeriet står på. Forventet byggestart er foråret 2021, og til januar 2023 ventes den nye skole at være klar til brug.

Der er endnu ikke taget stilling til, hvad der til den tid skal ske med de gamle skolebygninger.