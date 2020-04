"Trods corona-krisen er vi forsat meget opsatte på, at ingen skal gå forgæves til os," siger Jarl Vogel, leder af Frederiksværk Krisecenter. Arkivfoto.

Der er plads i krisecentret

Selvom coronakrisen har ført til flere konflikter i hjemmene, så har Frederiksværk Krisecenter ikke oplevet at måtte afvise nogen kvinder på grund af pladsmangel

Halsnæs Avis - 05. april 2020 kl. 07:25 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

CORONAKRISEN Frederiksværk Krisecenter tager stadig imod voldsramte kvinder. Det budskab vil krisecentrets leder, Jarl Vogel, gerne have udbredt, så ingen kvinder holder sig tilbage, hvis de har brug for hjælp.

De officielle anbefalingerne om at blive hjemme, for at mindske risikoen for corona smittespredning, har ført til øget konfliktniveau i hjemmene.

Pludselig er skoler og daginstitutioner lukket. Børnene går hjemme. Mange forældrene arbejder hjemme.

Fremtiden føles meget usikker, og det er nemt at gå hinanden på nerverne.

I familier, hvor fysisk eller psykisk vold i forvejen er en del af hverdagen, vil volden i pressede situationer ofte eskalere.

Krisecentre landet over oplevede da også et ekstra stort pres, de første dage efter statsminister Mette Frederiksen lukkede Danmark ned. Størst var presset i København.

Kan godt følge med På Frederiksværk Krisecenter, som tager imod voldsramte kvinder og deres børn, mærkede man også en stigning i henvendelser,.

"Men vi kunne godt følge ,og lige nu er henvendelserne stagneret," fortæller krisecentrets leder Jarl Vogel.

"Vi har haft en del telefoniske rådgivninger denne uge, men ingen henvendelser om en krisecenterplads," fortæller han videre.

Antallet af henvendelser varierer altid efter årstid og højtid.

"Ofte kommer henvendelserne i bølger efter skoleferier og højtider, hvor kvinderne holder sammen på det hele, for så at gå fra voldsudøveren, når det bliver hverdag igen," fortæller Jarl Vogel.

Men selv om alle undersøgelser og erfaringer viser, at volden stiger i hjemmene lige nu, så oplever flere krisecentre og hjælpelinjer faktisk en nedgang i henvendelser.

"Vi ved, at nogle sidder med en forestilling om, at de ikke vil ligge nogen til last. Slet ikke under denne Corona-krise, hvor nogle kvinder sikkert tænker, at andre har det værre end kvinden selv."

"Vi hører også, at manden/kæresten er i nærheden hele tiden, så kvinden ikke tør kontakte nogen af frygt for, at han opdager det," fortæller Jarl Vogel.

Karantænepladser oprettet "Krisecentret varetager en kritik funktion i samfundet. Vi har arbejdet på højtryk med at løse de udfordringer, der følger med, når vi på den ene side skal passe på vores nuværende beboere, og samtidig har en samfundsmæssig opgave i at kunne modtage voldsramte kvinder akut," fortæller Jarl Vogel og fortsætter:

"Det har været dilemmafyldt, og vi har blandt andet måtte udtænke karantænepladser."

"Vi har været i løbende kontakt med forskellige myndigheder for at få viden til at kunne løse opgaven."

F.eks. gives rådgivning og støtte til krisecentrets beboere i øjeblikket via samtale over telefon og video.

"Det fungerer, men det bliver også rart, når hverdagen vender tilbage, hvor vi kan være rigtigt nærværende igen," understreger Jarl Vogel.

Ingen skal gå forgæves "Trods Corona-krisen er vi forsat meget opsatte på, at ingen skal gå forgæves til os," siger Jarl Vogel og fortsætter

"Lige nu har vi plads, og skulle situationen opstå, hvor vi ikke har flere pladser, så vil vi altid hjælpe med at finde en plads på et andet krisecenter. Det er vigtigt, at man ikke oplever en afvisning, når man endelig har taget skridtet væk fra vold i hjemmet. "

Som supplement til landets krisecentre har Socialministeriet oprettet 55 nødkrisecenterpladser, som gør det muligt for kvinder at komme væk fra vold i hjemmet, selvom de skulle være smittet med Corona eller have symptomer herpå.

Fakta: Vold mod kvinder stiger under alle slags kriser, også pandemier. Kvinder, som er fordrevne, flygtninge eller lever i konflikt-zoner, er særligt sårbare.

Vold mod kvinder er den mest udbredte form for vold. 1 ud af 3 kvinder bliver i løbet af livet udsat for fysisk og/eller seksuel vold - oftest fra en nuværende eller tidligere partner.

Den seneste undersøgelse i Danmark viser, at 38.000 kvinder årligt udsættes for fysisk partnervold.

2,5 procent af den voksne befolkning i Danmark været udsat for psykisk partnervold inden for det seneste år.

I 2019 hjalp Frederiksværk Krisecenter 42 kvinder, og lige så mange børn, videre til et liv uden vold.

Oplever du vold i hjemmet kan du ringe anonymt til den nationale hotline på 1888. I dagtimerne kan Frederiksværk Krisecenter kontaktes på 4777 0447.

En guide til hvordan du passer på dig selv under corona-krisen finder du på frederiksvaerk-krisecenter.dk/Corona