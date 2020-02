Den store fastelavnsguide

Åhhh den stakkels kat....Nej så slemt er det selvfølgelig ikke rent bogstaveligt, men der bliver rig mulighed for at slå katten af tønden i hele Halsnæs denne weekend.

Tøndeslagning søndag

Søndag bliver der ligeledes rig mulighed for at lufte fastelavnskostumerne og give tønden nogle tørre tæsk.

Traditionen tro hopper dykkerne i Hundested Havn søndag formiddag og giver tønden slag til vandet koger eller tønden ryger ned. På landjorden er der tøndeslagning og uddeling af slikposer til børnene med start kl. 11 på Nordre Beddingvej 37.

Le Papillon i Liseleje holder fastelavnsfest søndag kl. 13, og i Asserbo er det hos Bente og Levy, at der bliver slået katten af tønden og det er med start kl. 14.

Ligeledes kl. 14 er HT-Biler i Frederiksværk vært for et stort fastelavnsarrangement med tøndeslagning både for børn og voksne med flotte præmier til konger og dronninger samt for bedste udklædning. Tøndeslagningen foregår udendørs, mens der er fastelavnsboller og drikkelse indenfor på værkstedet. Samtidig fyrer værkstedsdrengene op under grillen, og der vil være lodtrækning om en stor købmandskurv.

I Ølsted er SuperBrugsen og Ølsted Borgerforening vært ved fastelavnsfest i Ølstedhallen. Det er med start kl. 14 men dørene åbner allerede kl. 13.30. Her vil der være tænder til fire forskellige aldersgrupper, lige fra de aller mindste til de voksne. SuperBrugsen har sørget for passende fyld til tønderne - dvs. de er fyldt med slik og gode sager! Der vil også være lidt mundgodt til børnene. Gratis Mundgodtsbillet skal afhentes i SuperBrugsen Ølsted senest 22. februar.

Ved fastelavnsfesten vil der ligeledes være præmie til bedste udklædning.