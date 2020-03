Et enigt byråd har bemyndiget borgmester Steffen Jensen til "med baggrund i den helt ekstraordinære situation" at træffe afgørelser i sager, "der ikke tåler opsættelse eller giver anledning til tvivl." På billedet ses borgmesteren ved et tidligere byrådsmøde flankeret af leder af koncernsekretariatet Peter Aslund og kommunaldirektør Anders Mørk Hansen. Arkivfoto.

Demokrati sat på stand by

Byrådsmøder og udvalgsmøder er aflyst i denne tid - borgmesteren har fået bemyndigelse til at træffe nødvendige beslutninger

26. marts 2020

HALSNÆS Det er en på mange måder mærkelig tid, vi lever i netop nu. Coronakrisen sætter sine spor i alle vegne i vores samfund - også i det lokale demokrati.

Både byrådsmøder og udvalgsmøder er udskudt indtil videre, men for ikke at sætte alt i stå, har et enigt Halsnæs Byråd bemyndiget borgmester Steffen Jensen til "med baggrund i den helt ekstraordinære situation hvor vi alle skal mindske risikoen for udbredelse af coronasmitten i samfundet, at træffe afgørelser i de sager på dagsordenen, der ikke tåler opsættelse eller giver anledning til tvivl."

Det sker med henvisning til § 31 i Lov om Kommunernes Styrelse.

Det lokale demokrati er således sat på stand by - en beslutning der vel at mærke er truffet på demokratisk vis og i fuld politisk enighed.

Mini-sfo, sygeorlov og lokalplaner

Helt konkret betyder det, at der er truffet beslutning i de fleste sager, som var på byrådets dagsorden 17. marts - selvom mødet ikke blev afholdt.

F.eks. at Peter Nilsson (SF) indtræder som suppleant for Olaf Prien under hans sygeorlov, som løber frem til 10. juni 2020. Peter Nilsson indtræder bl.a. i udvalgene for Skole, Uddannelse og Dagtilbud samt for Kultur, Idræt og Demokrati

Der er givet kommunal lånegaranti til Halsnæs Vand A/S til udskiftning af vandmålere for i alt 2,0 mio. kr.

Det er besluttet at etablere mini-SFO på alle kommunens folkeskoler pr. 1. maj 2021

Der er givet 3 mio. kr. i anlægsbevilling til trafiksanering på Strandvejen mellem Jernbanegade og Staalværksvej med etablering af delt sti, bump og indsnævringer.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 39 og lokalplan 08.21 for opførelse af 27 boliger, Rasmussens Have, Amtsvejen 64 i Hundested, vedtages og sendes i høring,.

Forslag til kommuneplantillæg 36 og lokalplan 06.35 for Kregme Gamle Skole, der giver mulighed for at anvende en del af bygningerne til maksimalt 30 boliger + to eksisterende lærer/funktionærboliger, vedtages og sendes i høring.

Skolerapport udsat Et af punkterne på byrådets dagsorden er dog blevet udsat til næste byrådsmøde. Det drejer sig om kvalitetsrapporten for skolevæsenet i Halsnæs Kommune 2018/2019.