Delte meninger om 2minus1-veje

En evaluering om 2minus1-veje i kommunen er nu udarbejdet efter forårets undersøgelse, hvor ca. 1100 borgere har svaret, og evalueringen med rapport og anbefalinger om forbedringer på 2minus1-vejene er på dagsordenen på det næste møde i miljø- og planudvalget.

Størstedelen af besvarelserne er fra bilister (83 %), og evalueringen viser at disse generelt er utilfredse med kommunens 2minus1-veje, mens de bløde trafikanter (cyklister eller fodgængere), der har svaret (11 %), er tilfredse med kommunes 2 minus1-veje.

Evalueringsrapporten viser samtidig, at der er en række forbedringstiltag som bør udføres på vejene med den specielle afstribning.

Bilisterne foretrækker almindelige landeveje, og om utilfredsheden med 2minus1-vejene, lyder det i dagsordenen: "Her er sandsynligvis en naturlig sammenhæng, da 2-1 vejene ikke etableres for bedre fremkommelighed for bilister, men som en billig måde at skabe tryghed for de bløde trafikanter på primært landeveje. De brede kantbaner skaber bedre oversigt ved udkørsel til 2-1 vejene samt større arealer til cykler og gående. Ønskes der fokus på arealer til de bløde trafikanter, og en vejtype der sænker farten - men samtidig kræver omtanke - er 2-1 vej et godt alternativ til traditionelle 2-sporede veje."

På baggrund af besvarelserne i spørgeskemaundersøgelsen, besigtigelser på vejene samt generelle erfaringer om 2-1 veje fra andre kommuner og Vejdirektoratet, er der udpeget problematiske lokaliteter ved de eksisterende 2-1 veje i Halsnæs Kommune, hvor der kan være udfordringer med oversigtsforhold, trafiksikkerhed eller f.eks. vejbredder.

Nogle konkrete anbefalinger lyder:



oversigtensforholdene skal gennemgås, da disse flere steder vurderes ikke er overholdt ift. anbefalingerne for vejtypen

arealerne bag om chikanerne bør være bredde nok til at cyklister kan køre bag om disse

Langs Haldvejen, bør anlægges et fortov i vejens østlige side, så der der ikke opstår forvirring om færdselsforholdene.Ullerup Skovvej, kantbaner bør hæves og asfalteres, så bilisterne kan bruge arealet.

Læs evalueringen her: https://halsnaes.dk/politik/dagsordener-og-referater/udvalg/dagsorden?agendaid=15edd4af-c488-4749-830e-9066de2011d6

