Ubetænksomme offentlige personer har opsat pullerter og andre former for stolper, som er til fare for trafikanterne, på 2 minus 1-veje, skriver Margit Larsen. Arkivfoto.

De stolper skal nedlægges

DEBAT Det er uforskammet at skælde ud på 2 minus 1- vejene, fordi ubetænksomme offentlige personer har opsat pullerter og andre former for stolper, som er til fare for trafikanterne, ene og alene for at opdrage bilisterne til at nedsætte farten. Og 2 minus 1-veje kan heller ikke klandres for, at de hvide striber ikke er vedligeholdt forskriftsmæssigt.