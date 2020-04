Kregme Børnehus er ved at omstille sig til at kunne tage imod alle børn mandag 20. april - og overholde Sundhesstyrelsens instrukser. Det sker samtidig med, at Kregme Børnehus skal fungere som nødbørnehave.

Dagtilbud åbner (måske) mandag

Der knokles i disse dage på at gøre alle kommunens daginstitutioner klar til at tage imod børn fra mandag 20. april - men ingen institutioner åbner, før alle Sundhedsstyrelsens retningslinjer kan overholdes

Halsnæs Avis - 14. april 2020 kl. 12:31 Af Kim Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

CORONA Der arbejdes på højtryk med at gøre kommunens daginstitutioner klar til at genåbne på mandag 20. april, som er den dato politikerne i Halsnæs Kommune har valgt at styre efter.

Indtil da vil der fortsat være nødpasning i børnehusene Kregme, Hundested og Frederiksværk.

Sundhedsstyrelsen har udsendt nogle instrukser, som skal overholdes for at begrænse risikoen for smitte med covid-19 i dagtilbud.

"Vi plejer at tage udgangspunkt i pædagogiske værdier, men nu er det den sundhedsmæssige dagsorden. Vi skal gøre meget anderledes end vi plejer - alt skal gentænkes," fortæller Bjørk Kuhn Jeppesen, leder af Kregme Børnehus.

"Det er en meget stor omstilling, og det bliver meget anderledes for børnene. Vores største udfordring bliver at skabe en tryg og god ramme for børnenes hverdag, samtidig med at vi overholder de sundhedsmæssige krav."

Flere i nødpasning "Vi er i fuld gang med at forberede os. Da vi er en af de tre børnehuse med nødpasning, skal det ske samtidig med, at vi har børn fra tre huse," fortæller Bjørk Kuhn Jeppesen og fortsætter:

"Vi kan mærke at flere har brug for nødpasning nu. Det er begyndt at knibe for forældrene at finde løsninger. Før påske havde vi typisk 13 børn fra vores eget hus og ca. 10 fra de to andre huse. Nu er det ca. det dobbelte."

"De fleste af vores grupperum er i brug, så det er en ekstra udfordring, når vi samtidig klar gøre klar til at genåbne institutionen."

"Der er rigtig mange ting, vi skal have til at gå op. F.eks. skal vi have børnene fordelt anderledes for at leve op til kravet om en fordobling af minimumsarealet."

"Og hvordan deler vi legepladsen op, så børn fra forskellige grupper ikke leger sammen? Måske skal vi have sat nogle pæle op med afskærmning med hjælp fra kommunens afdeling 'Ejendomme'."

Legetøj er pakket væk Når børnene kommer mandag morgen, vil de allerede ved afleveringen opleve, at intet er som før. Forældrene må nemlig ikke komme med ind i huset.

Og når barnet har sagt farvel til sin far eller mor ved hoveddøren eller på legepladsen, så skal der vaskes hænder som det første.

Der vil ikke meget legetøj at vælge mellem, for det meste er pakket væk:

"Vi skal have sorteret legetøjet, så alt det som ikke kan tåle at blive vasket ved 80 grader pakkes væk. Det vil være det meste legetøj. Sådan noget som bøger, farver, limstifter, papir, pap og karton må vi også pakke væk, da det ikke kan vaskes," fortæller Bjørk Jeppesen og fortsætter:

"Vi håber at f.eks. Lego kan tåle 80 grader, ellers er der ikke meget tilbage. Det, som kan tåle vask, skal afleveres i sække, så kan blive vasket to gange om dagen."

Slut med buffet Også børnehusets madrutiner ændres. Før corona var det en del af den pædagogiske læreproces, at børnene selv tog mad på deres tallerkener. Det er slut nu. Al mad skal være portionsanrettet og børnene skal sidde med god afstand til hinanden, når de spiser.

Bjørk Kuhn Jeppesen opfordrer forældrene til at orientere sig om de nye rammer for kommunens dagtilbud på Tabulex:

"Hvis nogen er bekymrede eller har spørgsmål, så spørg endelig personalet, ledelsen eller bestyrelsen," slutter Bjørk Kuhn Jeppesen.

Halsnæs Kommune har meldt ud, at mandag 20. april ikke er en absolut dato for åbning.

Er en institution ikke klar til at leve op til alle sundhedsstyrelsens retningslinjer, så skal den ikke åbne, lyder den klare melding.