Stranden mellem Liseleje og Tisvildeleje kan blive til et kæmpe picnicområde 9. juli. Arkivfoto

Dækker op til syv kilometer strandmiddag

Den 9. juli er der lagt op til en unik oplevelse i sommerlandet, når Strandmiddag.dk dækker op til coronasikker sammenkomst i vandkanten mellem Liseleje og Tisvildeleje.

"Man booker et bord, som bliver stillet op med passende afstand, gæsterne medbringer selv mad og service, drikkevarer, pynt til bordet, og så bliver det spændende at se, om det udvikler sig til en kæmpe strandmiddag med op til 2.000 mennesker ved 250 borde på hele den syv kilometer lange strækning mellem de to badebyer - oven i købet i fantastisk natur," fortæller arrangøren Peter Bindner, Liseleje.

Han oplyser, at Naturstyrelsen har givet tilladelse til arrangementet, og aftalen er, at man rydder op efter sig og gerne tager lidt ekstra affald med.

"Det kan samtidig blive landets hyggeligste strandrensning. Der vil være affaldsposer ved hvert bord, og samtidig med bookingen på strandmiddag.dk får man oplyst bordets placering og anvisninger om nærmeste p-plads ved stranden," melder eventmageren om det sponsorstøttede arrangement, som er gratis for gæsterne, og hvis der er udsigt til dårligt vejr på dagen, kommer der besked om ændret dato.