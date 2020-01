DOT giver pensionister et gok

Nu skal pensionister igen bøde for uhyrlige prisstigninger fra Din Offentlige Transports (DOT) side på de pensionistkort, der i dag findes til en billig pris.

Nu koster et 3 zoners kort 460,-kr. for 3 måneder, hvilket giver en pris pr. dag på ca. 5,-kr. pr. dag, og så kan man køre ubegrænset døgnet rundt i de 3 zoner der er her i kommunen.

Fra juni måned er det planlagt at pensionistkortet afskaffes, og erstattes med det elektroniske rejsekort. Der reklameres med en rabat på kortet på 40 % til pensionister, men det giver på den lange bane en stor forhøjelse af priserne på rejsen.

En rejse koster 16 kr. for 2 zoner, og 21 kr. for 3 zoner. Tager man rabatten med bliver det ca. 9 kr. for 2 zoner og ca. 12 kr. for 3 zoner, så kan man hurtigt regne ud at det vil koste henholdsvis 18 kr. og 24 kr. for en tur frem og tilbage pr. rejse. Det er virkelig en forhøjelse, der kan mærkes for den almindelige pensionist i hverdagen.

Det vil ganske enkelt medføre at mange pensionister bliver afskåret for at komme hjemmefra, og deltage i de almindelige oplevelsesmuligheder, og på indkøbsture til byerne i kommunen. Det rammer den gruppe, som har det sværest med at komme ud, og har de største mobile problemer. Er det virkelig det DOT vil påføre os pensionister, som ikke har andre muligheder end det offentlige transportsystem.

Dette tiltag er en kæmpe ommer, og jeg håber at de forskellige ældreorganisationer vil tage fat på dette store problem. Det er også en sag for Regionsrådet, som har med den offentlige transport at gøre.