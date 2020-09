DN Halsnæs ønsker Arrenæs fredet

Nu vil den lokale afdeling af Danmarks Naturfredningsforening have Arrenæs fredet og er derfor ved at rejse en fredningssag ved Fredningsnævnet.

Formålet med en fredning er at bevare og forbedre områdets landskabelige værdier som et åbent landskab med vide udsigter vekslende med gamle skove og mindre bevoksninger.

Men også at sikre både kulturhistoriske og rekreative værdier med mulighed for friluftsliv og naturoplevelser - herunder muligheder for at færdes i området ved anlæg af sammenhængende stisystemer