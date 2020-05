Et gammelt stendige på grænsen mellem græsarealet (den nuværende bane) og skoven skal passeres mindst fire gange for hvert spil, hvis discgolfbanen udvides med ni huller i skoven, påpeger DN Halsnæs. Fotos: Kim Larsen.

DN: Discgolf i skoven vil ødelægge naturen

Danmarks Naturfredningsforening Halsnæs har skrevet til Miljøstyrelsen i håb om at få stoppet planen om at udvide discgolfbanen ved Carlsvej med ni 'huller' ind i Arresødal Skov

Danmarks Naturfredningsforening Halsnæs har gennem nogen tid været vidne til, at en lokal forening, Halsnæs Discgolfforening, har ønsket at udvide banen, der kan spilles på.

Banen ønskes udvidet i Arresødal Skov (Sørup Vang), der ligger op ad discgolfbanen. Skoven, der er ejet af Naturstyrelsen, er udnævnt til at skulle være urørt skov. Den er fredskov og ligger i et Natura 2000-område. (N 134, H 118 og F 106)

Desuden adskilles de to arealer af et fredet skovdige, som med det foreslåede baneforløb skal passeres mindst fire gange.

Den eksisterende bane er beliggende på et større kommunalt ejet græsareal. Der er ni 'huller' på banen. Foreningen har for et par år siden søgt Halsnæs Kommune om tilladelse til at udvide banen til en 27-hullers bane.