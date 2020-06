DM-sølv til Karen Fredgaard

Karen Fredgaard var i finalen tre slag under par efter de 15 afviklede huller, men på dagen var der intet at stille op overfor Amalie Leth-Nissen der spillede formidabelt og startede finalen med syv birdies i træk.

Stærkt felt

På herresiden var Asserbo Golf Club repræsenteret ved August og Victor Sidal Svendsen.

Bedst gik det for August Sidal Svendsen, der nåede til 3.runde og dermed en placering som delt nr 9. I første runde vandt August en flot-flot sejr over Nicolaj Tinning på 20 hul og i anden runde blev det til en sikker sejr på 4/3. Et knebent nederlag på 2/1 i 3 runde blev dog endestationen for August.

Victor Sidal Svendsen leverede også en flot storsejr på 6/4 i første runde. Anden runde bød desværre på det modsatte resultat og dermed farvel. Men også det er godkendt når man tager det meget stærke felt i betragtning.