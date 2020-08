DM-sølv til 12-årige Christian

Det største resultatet sikrede 12-årige Christian Photin Hansen da han ved de danske mesterskaber for 12-årige spillede en flot sølvmedalje i hus. Christian Photin Hansen endte fire slag efter den vindende spiller fra Værløse, men to slag foran bronzevinderen fra Furesø.

Hård konkurrence

Ved DM for Senior og Veteraner, der blev spillet på Midtfyns Golfklub, blev Frank Uldahl nr. 5 i rækken for 60+. Det var 8 slag fra en tredelt 2.plads og en første runde i 85 slag var årsag til at det ikke blev til medalje. De to sidste runder i 78 og 77 var i niveau med toppen af feltet.

I rækken 50+ blev Bo Reinholm Jensen nr. 25 med scores i 78/83/78. Et udmærket resultat i en række hvor konkurrencen er hård. Jackie Larsen spillede en flot første runde i 77 men smed det hele med en 13’er på anden rundes 3.hul. Det betød et mistet cut. Surt for Jackie der ellers lå med i top 15 inden katastrofen.