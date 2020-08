DM-medaljer på hjemmebane

I weekenden blev der afholdt danmarksmesterskabet i orienteringsløb i Aggebo-Græsted Hegn og Hillerød by. Trods restriktioner grundet Corona lykkedes det at afholde to stævner, der ikke gik på kompromis med kvaliteten, og den lokale orienteringsklub, Tisvilde Hegn Orienteringsklub, kunne efter to dages o-løb tage flere medaljer med hjem.



I lørdags havde Tisvilde Hegn Orienteringsklub arrangeret danmarksmesterskabet i orienteringsløb i Aggebo-Græsted Hegn, hvor de med solskin og kun få regndråber kunne byde deltagerne velkommen.



Stævnet var da noget anderledes, end det plejer at være da ophold på stævnepladsen, præmieoverrækkelser osv. ikke kunne lade sig gøre grundet coronarestriktioner, men eftersom deltagerne løber individuelt ude i skoven og starter med flere minutters intervaller, var det alligevel muligt at afholde mesterskabet.



Mundbind og håndsprit stod da heller ikke i vejen for kvaliteten af orienteringsbanerne og stærke præstationer i skoven fra den lokale klubs løbere.



Selvom det var Tisvilde Hegn Orienteringsklub, der stod for arrangementet, stillede klubbens medajlelovende løbere op til start. Klubben kunne dermed til lørdagens DM tage ni medaljer med hjem til samlingen. To af dem var i eliteklassen, hvor landsholdsløber Emil Øbro vandt sølvmedalje i herreklassen, mens førsteårs senior og også landsholdsløber Agnes Nørgård Kracht tog bronze i dameklassen skarpt efterfulgt af klubkammeraten Line Cederberg, der løb sig til en fjerde plads.



Derudover fik klubben guld i H45 til Jesper David Jensen, H50 til Henrik Markvardsen og H70 til Keld Johnsen. Tobias Olloz i H16, Xenia Bregensøe i D18 og Erin Nielsen i D35 vandt sølv, mens Thomas Greve Jensen fik bronze i H45.

Om søndagen var der danmarksmesterskabet på sprintdistance, som Orienteringsklubben FIF Hillerød havde arrangeret. Her var der ligesådan taget forholdsregler, såsom starttider over en lang periode for at sprede løberne, brug af mundbind og håndsprit mm.



Ved løbet, som foregik ved Grønnevangsskolen i Hillerød Øst, var der syv løbere fra Tisvilde Hegn Orienteringsklub, der kunne tage en medalje med hjem. Denne dag var fire af dem af guld og var vundet af Tim Falck Weber i H55, Erin Nielsen i D35, Thomas Greve Jensen i H45 og Leif E. Larsen i H65.