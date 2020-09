DGI-pris: Ølsted duo hædret

Ditte Reinhold og Anja Poulsen var blevet indstillet af udvalget i Ølsted IF's gymnastikafdeling til prisen i det tidlige forår, men pga. Covid19 situationen måtte de vente helt til august inden DGI Nordsjælland Gymnastik ringede og fortalte at prisen gik til dem. I begrundelsen for valget til prisen lød det bl.a.:

Frivilligprisen blev tildelt til et stærkt administrativt team fra Ølsted IF Gymnastik - Anja Poulsen og Ditte Reinhold.

Stigende medlemstal

Ditte og Anja er trådt ind i ØIF – Gymnastik udvalget for henholdsvis 1½ og 3 år siden.

De er begge to instruktører på enten et eller flere hold. De ligger begge to flere timer i afdelingen hver eneste uge, og det er timer der bliver brugt på alt det administrative og på meget af det som det enkelte medlem ikke nødvendigvis ligger mærke til.

Igennem de sidste 8-10 år har gymnastikkens medlemstal ligget på ca. 230-250 medlemmer om året. Efter at Ditte og Anja er kommet til, har de sammen med resten af udvalget fået det tal til at stige til over 300. Det er bl.a. sket ved deres store arbejde ved at omlægge medlemssystemet fra papirlapper til at blive digitalt, hvilket har givet resten af gymnastikudvalget arbejdsro til at få prøvet nye og lidt anderledes tiltag, for at lokke nye medlemmer til, og det er i den grad lykkedes.

De er begge to altid smilende og super imødekommende, de står på hoved for at få løst de problemer der kan opstå, de er kreative, de får altid løst deres opgaver, de er 100% forberedt til både møder og til træning, de er loyale og så er de bare super dejlige mennesker.